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這個東南亞國家關鍵科技業員工薪水 已超越日本

編譯陳律安／綜合外電
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人力業者的統計顯示，大馬高階科技業員工的薪水已超越日本。 路透
人力業者的統計顯示，大馬高階科技業員工的薪水已超越日本。 路透

根據18日公布的報告，馬來西亞關鍵科技業員工的薪水，已首度超越日本，反映大馬蓬勃發展的半導體產業已吸引更多投資，以及數位領域的競爭加劇。

招聘業者瀚納仕日本的數據顯示，在主管職中，馬來西亞科技長的年薪上緣比一年前增加27%至2,800萬日圓（17.6萬美元），超越日本的2,600萬日圓。

瀚納仕日本執行董事托倫說，大馬近年來薪水呈飛躍式成長，得益於強勁的外國直接投資，與當局力拚把北部的檳城發展成半導體重鎮。

托倫說，「馬來西亞的薪水增長是結構性使然，而非周期現象」，歸功於10年期的全國半導體策略發展計畫，把供應鏈從組裝與測試等環節，向上移動至高附加價值的晶片設計、先進封裝、晶圓製造領域。

他指出，馬來西亞正從製造業樞紐轉型成創新研發重鎮，因此薪水可能在一段時間內持續上揚。

根據瀚納仕日本的報告，過去一年，馬來西亞薪水普遍勁增，約30%的勞工回報其薪資增幅超過6%，比重為包含中、港、星、日共五個受訪市場中最高。

相較下，日本僅14%的員工薪資躍增逾6%，在五個市場敬陪末座，更有56%的日本專業人士不滿薪資待遇，65%考慮轉職，均為亞洲最高。

瀚納仕日本說，原因出在日本的結構性特徵，包括國內市場廣大、較不受國際競爭影響，導致當地企業聚焦於本地市場，降低將員工薪資匹配國際水準的壓力。日企也較重視資本投資而非人才投資。

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