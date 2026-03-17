被以色列反覆強調「已身亡」拉里賈尼到底是誰？

伊朗最高國家安全委員會首長拉里賈尼。（路透檔案照）

以色列 總理內唐亞胡17日表示，伊朗 最高國家安全委員會首長拉里賈尼在以軍的襲擊中身亡。當天早些時候，以國防部長卡茨和以色列國防軍也都發表聲明稱拉里賈尼已經身亡。目前伊朗方面並未就此作出正面回應。

這位被以方反覆提及的拉里賈尼，到底是誰？

拉里賈尼1957年出生於伊拉克納傑夫的一個富裕家庭，父母是伊朗人。美國《時代》雜誌在2009年的一篇文章中指出，拉里賈尼的家族影響力巨大。

拉里賈尼在謝里夫理工大學獲得計算機科學與數學學士學位，在德黑蘭大學獲西方哲學碩士和博士學位。

拉里賈尼20歲時與法麗德·莫塔哈里結婚，法麗德是伊朗第一任最高領袖霍梅尼的親信莫爾塔扎·莫塔哈里之女。

1979年伊朗伊斯蘭革命勝利後，拉里賈尼加入伊朗伊斯蘭革命衛隊，之後轉入政府部門。1994年至2004年擔任伊朗伊斯蘭共和國國家廣播電視台台長。2008年到2020年，他連續三屆擔任伊朗伊斯蘭議會議長，為達成2015年《聯合全面行動計劃》（伊核協議）作出重要貢獻。

拉里賈尼於2005年以保守派候選人的身份競選總統，未能進入第二輪。2021年再次競選總統，被伊朗憲法監護委員會取消參選資格，2024年第三次參選，再次被取消資格。

2025年，伊朗總統裴澤斯基安任命拉里賈尼為最高國家安全委員會秘書。

卡達半島電視台一篇文章寫道，在美以對伊朗發動襲擊前，拉里賈尼的表態是，伊朗對談判的立場是「積極的」，「訴諸談判是理性的途徑」。但僅僅24小時後，他的「語氣發生了不可逆轉的轉變」，並在社交媒體上寫道，「美以點燃伊朗人民的怒火」，將給他們「一個永生難忘的教訓」。

拉里賈尼在社交媒體上非常活躍。3月12日，他在社交媒體上說，美國總統特朗普聲稱要速戰速決。「戰爭發動容易，但就靠幾條推文無法贏得戰爭。我們絕不會罷休，直到你為這一嚴重誤判感到後悔。」

3月13日，伊朗舉行聲援巴勒斯坦大型集會活動。拉里賈尼在現場對媒體說，以色列對伊朗發動襲擊是「出於恐懼和絕望」。他說，特朗普沒有意識到，對伊朗人施壓越多，伊朗人的決心就越堅定。

3月16日，拉里賈尼發表致伊斯蘭國家的公開信，呼籲伊斯蘭國家支持伊朗對抗美國和以色列。

以色列國防軍在一份聲明中稱，多年來，拉里賈尼被認為是伊朗領導層中最資深的成員之一，是已故伊朗最高領袖哈梅內伊的親密伙伴。在哈梅內伊身亡後，拉里賈尼「領導了針對以色列和地區各國的作戰行動」。聲明稱拉里賈尼是伊朗「事實上的領導人」。

多家伊朗媒體17日報道，拉里賈尼發表一份給伊朗海軍陣亡戰士的手寫悼詞。目前還不清楚是否為他的手寫悼詞。