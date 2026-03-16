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巴黎市長選舉左派前副市長首輪領先 前部長達提拚右派結盟

中央社巴黎16日綜合外電報導
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巴黎市長選舉，社會黨候選人葛瑞格華（Emmanuel Gregoire）在首輪投票獲得37.98%選票。美聯社
巴黎市長選舉，社會黨候選人葛瑞格華（Emmanuel Gregoire）在首輪投票獲得37.98%選票。美聯社

巴黎市長選舉形勢今天看來撲朔迷離，現任社會黨市長伊達戈同黨前副手葛瑞格華在昨天首輪投票領先，但得票率居次的右翼前文化部長達提稱已獲關鍵結盟，力拚在第2輪投票勝出。

法新社報導，葛瑞格華（Emmanuel Gregoire）在首輪投票獲得37.98%選票，明顯領先達提（Rachida Dati）的25.46%。

葛瑞格華承諾延續伊達戈（Anne Hidalgo）的施政理念，包括增加自行車道和綠地，以及改善巴黎的社會住宅情況。

達提則期盼讓法國首都睽違25年從左派手中重回右派執政。她承諾讓巴黎更乾淨及更安全，主張要改善垃圾清運、配發武器給市警察及增設監視攝影機。

另有3名候選人獲資格進入22日舉行的第2輪投票，包括強硬左派的希基魯（Sophia Chikirou）、中間偏右的政壇明日之星布爾納澤爾（Pierre-Yves Bournazel）和極右派的科納佛（Sarah Knafo），首輪得票率依序為11.72%、11.34%和10.40%。

由於距離第2輪投票僅剩6天，聲勢領先的候選人都正在努力爭取結盟。

達提在社群媒體平台Ｘ發文表示，她已爭取到布爾納澤爾支持。但布爾納澤爾團隊的1名成員告訴法新社「尚無任何定案」，達提仍須「拒絕極端勢力」，意指排除與極右派候選人有任何合作的可能性。

另一方面，葛瑞格華的團隊則稱他拒絕與代表「不屈法國」（LFI）的希基魯聯手。希基魯曾表示，若葛瑞格華不願結盟，她會繼續投入第2輪選戰。

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