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船舶追蹤網站：1艘非伊朗籍油輪通過荷莫茲海峽

中央社倫敦16日綜合外電報導
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一艘名為「希瓦利克號」（Shivalik）的印度液化石油氣（LPG）運輸船16日經由荷莫茲海峽抵達印度蒙德拉港 路透。
一艘名為「希瓦利克號」（Shivalik）的印度液化石油氣（LPG）運輸船16日經由荷莫茲海峽抵達印度蒙德拉港 路透。

伊朗戰爭導致荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運受擾之際，船舶追蹤網站MarineTraffic今天表示，1艘巴基斯坦籍油輪在自動識別系統（AIS）開啟狀態下通過此海峽。

法新社報導，MarineTraffic於格林威治標準時間今天上午10時28分在社群媒體X發文說，自戰爭造成航運大幅受擾以來，「載運阿布達比Das原油的阿芙拉型（Aframax）油輪喀拉蚩號（Karachi）成為第一艘在AIS開啟狀態下，通過此海峽的非伊朗籍貨輪，顯示部分船隻可能已透過磋商取得安全通行權。」

▲（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

MarineTraffic指出，這艘油輪懸掛巴基斯坦國旗，船身長達237公尺、吃水11.5公尺，顯示船體較重且可能載滿貨物。

貼文表示，荷莫茲海峽過去數週航運流量驟降之際，這艘船昨天進入伊朗海域，「以約9.6節速度於阿曼灣（Gulf of Oman）航行，並在AIS開啟狀態下順利通過海峽」。

彭博（Bloomberg News）資料顯示，這艘油輪上一次停靠地點是在阿拉伯聯合大公國（UAE）的石油樞紐達斯島（Das Island）。

自美國與以色列聯手對伊朗展開轟炸行動後，德黑蘭基本上已封鎖荷莫茲海峽。全球約20%的石油及液化天然氣（LNG）經由荷莫茲海峽運輸。

海事數據公司勞合商情社（Lloyd's List Intelligence）估算，自2月28日戰爭爆發到本月13日為止，總共77艘船通過荷莫茲海峽，多數屬於所謂的「影子船隊」，這些船並未納入傳統保險和船舶追蹤系統。

英國海事貿易行動辦公室（UK Maritime Trade Operations，UKMTO）指出，自3月1日以來，該區域內已有20艘商船遇襲或通報相關事件，其中包含9艘油輪。

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