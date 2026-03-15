法國市長選舉登場 總統大選前檢驗極右派實力

馬賽市長候選人Benoit Payan投票。(路透)

法國今天舉行的市長選舉備受關注，這場選舉被視為在明年4月總統大選 之前，測試極右派實力及主流政黨韌性的考驗。

路透報導，法國將近3萬5000個市鎮均由市長領導，從大城市到居民僅數十人的村鎮都是如此，他們是法國最受信任的民選官員。

投票 於上午8時（美東時間15日上午3時）展開，晚間8時（美東時間15日下午3時）結束。多數中大型城市預計本月22日舉行第2輪投票。

地方選舉結果能影響全國選情，在總統大選將近時更是如此。根據民調，極右派政黨「國民聯盟」（National Rally, RN）有可能在總統大選勝出。

●國民聯盟面臨考驗

截至目前為止，主張反移民與疑歐的國民聯盟未能在市政選舉取得重大突破。

國民聯盟這次在數百個市鎮推出候選人，雖不預期大獲全勝，但希望藉此展現支持度升高，並拿下幾個重要城市，進一步拉抬總統大選聲勢。

首輪投票的民調顯示，國民聯盟在法國第2大城馬賽（Marseille）的候選人阿利西奧（Franck Allisio）與現任市長帕揚（Benoit Payan）的支持率不分軒輊，讓國民聯盟首次有望在主要城市掌權。

民調也顯示，治安是選民首要關切議題，這也正契合國民聯盟提出的「法律與秩序」主張。

●左右派結盟動態受矚

在法國市長選舉中，若沒有單一候選人名單在首輪投票獲得逾半數選票，將於本月22日舉行第2輪投票。

關鍵問題之一在於，國民聯盟如何在兩輪投票間與其他政黨合縱連橫。是否會有政黨打破數十年來排斥與極右派結盟的傳統？部分政黨似乎有意如此，尤其是右派主流政黨。

法國左派陣營在上次2020年市鎮選舉表現亮眼，但如今全國聲勢轉弱，能否守住巴黎、南特（Nantes）、里昂（Lyon）及史特拉斯堡（Strasbourg）備受矚目。

此外，主流左翼政黨是否會在兩輪投票間與強硬左派「不屈法國」（France Unbowed）結盟，也是一大觀察重點。