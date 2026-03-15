古巴停電缺糧引民怨 示威者襲擊共產黨黨部

摩倫(Moron)一處共產黨辦公室起火燃燒，反政府示威者在一旁注視。(路透)

根據古巴 國營報紙，反政府示威者14日凌晨襲擊了古巴中部一處共產黨 黨部。停電與糧食短缺問題點燃古巴民眾的不滿情緒，美國實施石油封鎖更進一步加劇這場危機。

古巴官媒「進攻者報」（Invasor）報導，民眾昨晚在摩倫（Moron）針對停電與糧食短缺舉行和平集會，卻於14日凌晨演變為暴力事件。

社群媒體 上的影片顯示現場燃起大火，民眾對著某棟建築的窗戶扔石塊，背景有人高喊著「自由」。

經路透查證，其中一支影片的地點在古巴北部的摩倫，當地位於首都哈瓦那（Havana）以東約400公里，鄰近觀光勝地可可島（Cayo Coco）。路透確認影片為近期拍攝，但無法確定具體日期。

進攻者報指出：「集會起初是一場和平行動，但在民眾與地方當局談話後，演變為針對市黨部的破壞行動。」

「一小群人朝大樓入口投擲石塊，並把接待區的家具拖到街上放火。」

進攻者報表示，當地還有其他國營單位遭到破壞，包括一間藥局和一座國營市場。警方據報已拘留5人。

古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）今天罕見承認，國內民眾因糧食短缺和停電而心生不滿，但他也譴責夜間襲擊共產黨黨部的暴力行為，強調絕不容許破壞與暴力行徑逍遙法外。