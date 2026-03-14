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前英相蘇納克：應嚇阻台海衝突 防比中東更大衝擊

傳川普回絕中東盟國停戰協議 伊朗要求美以停止空襲

中央社華盛頓／杜拜／特拉維夫14日綜合外電報導
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民眾在阿曼首都馬斯喀特(Muscat)外的庫倫海灘(Qurum Beach)上休息，近海處有一艘警方巡邏艇航行。(路透)
民眾在阿曼首都馬斯喀特(Muscat)外的庫倫海灘(Qurum Beach)上休息，近海處有一艘警方巡邏艇航行。(路透)

三位消息人士透露，美國總統川普（Donald Trump）政府已回絕中東盟國所提，試圖啟動目標是結束伊朗戰爭的外交談判。

另一方面，兩位伊朗高層向路透表示，伊朗已明確拒絕任何停火可能性，除非美國與以色列停止兩周前展開的大規模空襲。多國正積極斡旋結束這場衝突。

即使戰事擴大導致平民傷亡、伊朗關閉荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）推升國際油價，華府與德黑蘭依然缺乏溝通意願，顯示雙方均為長期衝突做好準備。

美軍13日深夜空襲伊朗主要石油出口樞紐哈格島（Kharg Island），彰顯川普堅持對伊朗發動軍事攻勢的決心。伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）則誓言將持續封鎖荷莫茲海峽，並揚言將加強攻擊鄰國。

戰前即參與調解的阿曼已多次嘗試重啟溝通管道，但據兩名匿名消息人士指出，白宮明確表達不感興趣。

一名白宮高層官員證實，川普已拒絕相關對話倡議，目前專注持續對伊朗軍事行動，以進一步削弱德黑蘭戰力。

第二名白宮官員回應：「川普總統表示，伊朗可能的新領導層已釋出未來希望和談的訊號。目前，『史詩怒火行動』（Operation Epic Fury）會持續進行。」

伊朗消息人士則表示，在美國和以色列停止空襲並滿足伊朗的要求以前，德黑蘭已拒絕多國提出的停火談判的相關努力。這些條件包括永久結束美以攻擊，以及將賠償納入停火的一部分。

三名安全與外交領域的消息人士也透露，戰前參與調停的埃及也嘗試重新建立溝通管道。雖然這些努力看似並無進展，但根據其中一名消息人士指出，受到伊朗攻擊的鄰國已展現某種程度的軍事克制。

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