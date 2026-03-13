伊朗否認向土耳其射導彈 厄多安：遠離戰火是首要任務

土耳其總統厄多安檔案照。（新華社）

伊朗 駐土耳其大使館13日發表聲明，否認伊朗向土耳其發射導彈。土耳其總統厄多安 表示，讓土耳其遠離當前戰火是「我們的首要任務」。

伊朗大使館在社交媒體上發表聲明說，針對有報道稱進入土耳其領空的彈藥被攔截，伊朗方面強調，並未向土耳其發射任何投射物。伊方願組建聯合技術小組，全面調查此事，以消除任何疑慮。伊朗充分尊重友好鄰國土耳其的國家主權和領土完整。

厄多安當晚在伊斯坦堡舉行的一場開齋晚宴上致辭時說：「我們正非常謹慎地應對企圖將我國拖入戰爭的陰謀、陷阱和挑釁。」他同時強調，針對伊朗導彈第三次進入土耳其領空，土耳其「正採取一切預防措施，應對任何威脅我方領空的事件」。

土耳其國防部當天早些時候在一份聲明中說，繼本月4日和9日後，部署在地中海東部的北約 部隊又攔截一枚發射自伊朗並進入土耳其領空的彈道導彈。聲明說，土耳其正與相關國家就此事進行磋商，以澄清所有細節。

據土耳其阿納多盧通訊社報道，位於土耳其東南部阿達納省的因吉爾利克空軍基地當天清晨響起防空警報。當地媒體報道稱聽到爆炸聲。該基地駐有美國駐歐空軍第39聯隊，還部署有北約反導預警系統。