聯合國秘書長候選人 增至3女2男

聯合國秘書長古特雷斯任期將於今年12月31日結束。（新華社）

聯合國網站13日公佈的最新文件顯示，目前已有三女兩男共計5人獲得提名，參與角逐下一任聯合國秘書長一職。

根據第80屆聯合國大會主席和安理會3月輪值主席聯名簽署的致會員國信函，馬爾代夫日前提名擔任過聯合國副秘書長級職務的弗吉尼婭·甘巴參選下一任聯合國秘書長。甘巴來自阿根廷 ，其履歷顯示，在聯合國任職期間，她曾擔任兒童與武裝衝突問題秘書長特別代表、防止滅絕種族問題秘書長特別顧問。

其他4名參選聯合國秘書長的候選人分別是智利 、巴西和墨西哥 聯合推舉的智利前總統米歇爾·巴切萊特，阿根廷提名的國際原子能機構總幹事拉斐爾·格羅西，哥斯大黎加提名的經濟學家、哥斯大黎加前副總統蕾韋卡·格林斯潘，以及布隆迪提名的塞內加爾前總統麥基·薩勒。

去年11月，聯合國啟動下一任聯合國秘書長遴選和任命程序。根據聯大安排，聯大定於4月20日所在的一周與各位候選人舉行互動對話。現任聯合國秘書長古特雷斯於2017年1月開始任職，2021年6月獲得連任，任期定於今年12月31日結束。