我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：美軍空襲伊朗哈格島 摧毀了所有軍事目標

投入地面戰？美增兵伊朗 調2500名陸戰隊至中東

聯合國秘書長候選人 增至3女2男

新華社聯合國3月13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯合國秘書長古特雷斯任期將於今年12月31日結束。（新華社）
聯合國秘書長古特雷斯任期將於今年12月31日結束。（新華社）

聯合國網站13日公佈的最新文件顯示，目前已有三女兩男共計5人獲得提名，參與角逐下一任聯合國秘書長一職。

根據第80屆聯合國大會主席和安理會3月輪值主席聯名簽署的致會員國信函，馬爾代夫日前提名擔任過聯合國副秘書長級職務的弗吉尼婭·甘巴參選下一任聯合國秘書長。甘巴來自阿根廷，其履歷顯示，在聯合國任職期間，她曾擔任兒童與武裝衝突問題秘書長特別代表、防止滅絕種族問題秘書長特別顧問。

其他4名參選聯合國秘書長的候選人分別是智利、巴西和墨西哥聯合推舉的智利前總統米歇爾·巴切萊特，阿根廷提名的國際原子能機構總幹事拉斐爾·格羅西，哥斯大黎加提名的經濟學家、哥斯大黎加前副總統蕾韋卡·格林斯潘，以及布隆迪提名的塞內加爾前總統麥基·薩勒。

去年11月，聯合國啟動下一任聯合國秘書長遴選和任命程序。根據聯大安排，聯大定於4月20日所在的一周與各位候選人舉行互動對話。現任聯合國秘書長古特雷斯於2017年1月開始任職，2021年6月獲得連任，任期定於今年12月31日結束。

世報陪您半世紀

智利 墨西哥 阿根廷

上一則

空襲伊朗7600餘次 以軍：還有許多目標 準備再持續數周

下一則

伊朗否認向土耳其射導彈 厄多安：遠離戰火是首要任務

延伸閱讀

州長初選10人登記 8民主黨人分散票源

州長初選10人登記 8民主黨人分散票源
台灣女力登陸紐約 呼應聯合國婦女大會

台灣女力登陸紐約 呼應聯合國婦女大會
耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整

耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整
聯合國秘書長警告中東局勢「可能失控」：是時候停戰了

聯合國秘書長警告中東局勢「可能失控」：是時候停戰了

熱門新聞

美國和以色列3日發動空襲，炸毀伊朗德黑蘭一個警察局。 路透

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

2026-03-07 10:28
專家分析認為，美伊戰事已造就兩個贏家，美國不在其中。圖為德黑蘭3月2日遭空襲後濃煙升起。(美聯社)

華郵專欄：伊朗戰爭兩個贏家曝光 美國不在其中

2026-03-10 00:02
伊朗首都德黑蘭一處石油儲存設施7日晚遭到攻擊，現場火光沖天，濃煙滾滾。 （美聯社）

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

2026-03-09 14:30
全美多個主要機場出現嚴重安檢壅塞。（美聯社）

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

2026-03-11 12:30
CNN分析最新衛星影像指出，伊朗正試圖透過摧毀阿拉伯半島多處關鍵軍事基地的薩德系統雷達，以削弱當地防空能力。資料照片。（路透）

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

2026-03-06 07:10
伊朗一名男子10日騎著摩托車經過德黑蘭市中心瓦萊亞斯爾廣場，巨型橫幅描繪第一代最高領袖何梅尼（左）注視著第二代最高領袖哈米尼（中）將伊朗國旗交給他的兒子、新任最高領袖穆吉塔巴。（歐新社）

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

2026-03-11 08:10

超人氣

更多 >
不可不知的社安金五項強制規定

不可不知的社安金五項強制規定
馬年3生肖運勢走強 事業貴人助攻、財運同步升溫

馬年3生肖運勢走強 事業貴人助攻、財運同步升溫
掛5星旗…首艘中籍船舶通過荷莫茲海峽 3散貨船跟在後

掛5星旗…首艘中籍船舶通過荷莫茲海峽 3散貨船跟在後
共和黨眾議員提案修法 取消親屬移民及綠卡抽籤

共和黨眾議員提案修法 取消親屬移民及綠卡抽籤
接班後一路神隱...伊朗新領袖聲明官媒代讀 傳聞昏迷截肢

接班後一路神隱...伊朗新領袖聲明官媒代讀 傳聞昏迷截肢