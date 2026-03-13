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義大利靈修聖地費羅里 蒐集全球石頭祈願和平

中央社費羅里13日專電
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義大利中部山城費羅里（Veroli）源於古老的埃爾尼克巨石文化，曾向全球111國募集石頭設置和平紀念碑，響應國家包括俄羅斯、烏克蘭、以色列、伊朗等，不過迄今這個和平願景仍未能實現。中央社
義大利中部山城費羅里（Veroli）源於古老的埃爾尼克巨石文化，曾向全球111國募集石頭設置和平紀念碑，響應國家包括俄羅斯、烏克蘭、以色列、伊朗等，不過迄今這個和平願景仍未能實現。中央社

義大利山城費羅里享遺世獨立美景，以天主教靈修聖地聞名。小城宏願是締造世界和平，曾向全球111國募集石頭打造和平紀念碑，俄烏、以巴、伊朗都響應，可惜和平願景迄今仍是遙不可及「烏托邦」。

義大利中部阿納尼（Anagni）、費羅里（Veroli）、阿拉特里（Alatri）、佛倫蒂諾（Ferentino）四古城，源於西元前數世紀就存在的古民族「埃爾尼克人」（Ernici），擁有比羅馬帝國更悠久歷史，特色是善用巨石建築。

四城近期首度合作，以埃爾尼克巨石（Hernica Saxa）名義申請2028義國文化首都。中央社應4位市長邀訪，介紹當地獨特風土民情。

●和平紀念碑募集111國石頭　俄烏、中東在列

費羅里市長卡佩納（Germano Caperna）向中央社表示，他以埃爾尼克巨石文化為傲，相信石頭可以搭建橋梁，「尤其在當下，大家都喜歡用丟炸彈取代溝通，我們希望透過文化促成對話」。

其實早在2016年，費羅里就已透過外交管道向全球募集石頭，匯集成一座「建立和平」（Building Peace）紀念碑，最後共有111國共襄盛舉，其中包括現正交戰的俄羅斯、烏克蘭，互相開火的美國、伊朗、以色列、巴勒斯坦等。

不過，今年和平紀念碑邁入10週年，世界仍戰亂不斷。導覽專家坦言「當初紀念碑最上方預留弧形缺口，即象徵和平尚未實現，只是理想的烏托邦（Utopia）。」

亞洲國家部分，紀念碑有來自日、韓、中國各地石頭，可能因是透過義大利邦交國使館募集，未見來自台灣的石頭。

●靈修聖地 卡薩馬利修道院、罕見聖階成指標

費羅里是天主教靈修聖地，尤以景色優美的近郊「卡薩馬利修道院」（Abbey of Casamari）聞名。卡薩馬利在義文可直譯為「馬利之家」，因為這個擁有千年歷史的修道院，蓋在曾7度擔任古羅馬最高執政官的蓋優馬利歐（Gaio Mario）出生地。

卡薩馬利是天主教熙篤會（Cistercians）修院，遵守聖本篤守貧、慎言的清修戒律，因此常被稱「世上最靜謐修道院」。卡薩馬利也是迄今保存最完整的中世紀哥德式修院建築之一。

卡佩納表示，該城另一個吸引天主教徒朝聖的重要指標，是設有全世界僅有3座的「聖階」（Scala Santa），信徒相信以膝蓋跪行方式上階梯，能夠獲得赦罪祝福。另外兩個聖階的所在地是羅馬、耶路撒冷，其中在羅馬的是教廷指定「宗座聖階朝聖地」，據信是耶穌判死刑前曾走過的台階。

費羅里的聖階設置在「聖瑪利亞撒羅默聖殿」內，根據聖經記載，撒羅默（Maria Sàlome）是當初耶穌釘十字架時3位目擊者之一。撒羅默的遺骸13世紀時在費羅里被發現，她也成為這個城市的守護聖人。

費羅里近郊的卡薩馬利修道院（Abbey of Casamari）是朝聖景點，保有...
費羅里近郊的卡薩馬利修道院（Abbey of Casamari）是朝聖景點，保有中世紀哥德式修院建築，修院傳統的草藥藥房也備受歡迎。中央社

費羅里教堂內設有罕見的天主教「聖階」，信徒相信以膝蓋跪行方式上階梯可獲得赦免與祝...
費羅里教堂內設有罕見的天主教「聖階」，信徒相信以膝蓋跪行方式上階梯可獲得赦免與祝福。中央社

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