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美以攻勢加劇 伊朗稱聯手真主黨對以色列發動反擊

中央社德黑蘭13日綜合外電報導
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伊朗民眾13日在首都德黑蘭參加一年一度的「耶路撒冷日」（al-Quds Day）抗議活動。路透
伊朗民眾13日在首都德黑蘭參加一年一度的「耶路撒冷日」（al-Quds Day）抗議活動。路透

伊朗官員今天帶領支持政府的群眾在首都德黑蘭舉行集會，期間市區接連傳出巨大爆炸聲。美國和以色列加強對伊朗打擊行動，伊朗也強硬回應，稱與真主黨協同對以色列發射飛彈與無人機反擊。

法新社記者報導，德黑蘭今天傳出劇烈爆炸聲，數小時前以色列表示對當地發動新一波攻擊。

伊朗官方伊通社（IRNA）報導，德黑蘭一場挺政府集會附近今天發生爆炸，造成至少一人喪生。

美國戰爭部長赫塞斯（Pete Hegseth）稍早指出，美軍今天對伊朗轟炸規模將是目前戰爭以來單日最多。

以色列軍方表示，自2月28日戰爭爆發以來，已對伊朗發動7600次攻擊，主要鎖定其飛彈計畫。

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）今天則宣布，他們已與黎巴嫩盟友真主黨（Hezbollah）協同，對以色列發射飛彈與無人機攻擊。

伊斯蘭革命衛隊指出，所屬海軍、航太部隊、伊朗陸軍與真主黨「今晚共同協力執行第45波『實踐承諾4號行動』（Operation Honest Promise 4）」。

根據聲明，伊朗飛彈與真主黨無人機攻擊了海法（Haifa）、塞沙里亞（Caesarea）、扎爾伊特（Zar'it）、施羅米（Shlomi），以及位於荷隆（Holon）的「軍工設施」。

聲明並稱，革命衛隊海軍與伊朗陸軍也對伊拉克北部阿比爾（Erbil）及阿拉伯聯合大公國迪哈夫拉（Al Dhafra）的美軍基地發動攻擊。

美以與伊朗持續展現強硬態度，持續發動新一波攻擊，顯示席捲中東並衝擊全球能源市場的戰爭短期內可能不會有緩和跡象。

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