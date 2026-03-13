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美伊續叫陣…市場觀望油價與利率 美股小跌

川普對伊朗戰事說法反覆的背後真相：華府三股勢力拉鋸

石油封鎖導致經濟危機加劇 古巴證實與美國對話

中央社哈瓦那13日綜合外電報導
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古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）。歐新社
古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）。歐新社

在美國試圖推翻古巴的共產主義政權之際，古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）今天證實，古巴政府已經與美國舉行會談。

法新社報導，美國總統川普已表示，在美國推翻古巴盟友、委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro）和解決伊朗問題之後，古巴將是他下一個目標。

今年1月，川普對這個貧困的島國實施石油封鎖，切斷其燃料供應，理由是古巴對美國構成他所稱「非比尋常的威脅」。

狄亞士-卡奈在國家電視台現場播出與古巴高層官員的會議上指出，哈瓦那正在與華府談判，但沒有透露太多內容。

他說：「古巴官員最近與美國政府代表進行討論。」這證實了川普1月中旬首次披露的談判消息。

狄亞士-卡奈表示：「這些對話是在尋求解決方案，處理我們兩國之間存在的分歧。」

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）對此表示歡迎。她告訴記者：「這樣很好。墨西哥一直主張和平與外交對話，特別是考慮到多年來對古巴人民實施封鎖的不公正作法。」

美國媒體報導，前古巴領導人勞爾．卡斯楚（Raul Castro）的孫子勞爾．季勒摩．羅德里格斯．卡斯楚（Raul Guillermo Rodriguez Castro，以下簡稱小勞爾卡斯楚），已與美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）秘密會談數週。魯比歐是古巴裔美國人。

美國今年1月推翻馬杜洛以來，古巴政府一直是川普政府關注的目標。古巴過去依賴委內瑞拉提供的廉價石油，石油禁運已將古巴本就困難的經濟推向崩潰邊緣。

川普日前預測古巴「很快就會垮台」，並對有線電視新聞網（CNN）表示「他們非常想要達成協議」。

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