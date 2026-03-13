我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「訪美最想見她」盧秀燕會吳弭 分享市政管理經驗

🎞️美海軍護航油輪過荷莫茲海峽？今日5件事

共同社：日美擬推進飛彈共同生產並擴大兩軍機密共享

中央社東京13日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

共同社報導，定於19日舉行的日本、美國領袖會談預計將就推進共同生產飛彈一事進行磋商，其中可能包括地對空攔截飛彈愛國者三型飛彈。

報導指出，受俄羅斯和烏克蘭衝突曠日持久，以及美國、以色列襲擊伊朗的影響，飛彈需求與日俱增。日美擬利用有關防衛裝備品共同開發、生產及完善的「日美防衛產業合作、採購、維護定期磋商」（DICAS）架構，共同致力於飛彈增產。目前列舉的候選對象包括愛國者三型飛彈（PAC-3）。

此外，為提升日本自衛隊和美軍的嚇阻力及應對能力，兩國政府計劃擴大對機密資訊的共享範圍。日美將構建統一決策所需的基礎。為加強自衛隊資訊保護能力，考慮引進機密性較高的美國「安全雲」系統。

日本首相高市早苗和美國總統川普擬在會談中確認深化日美同盟。據指出，若共享機密資訊和構築決策機制事宜得到推進，自衛隊與美軍的一體化將加速推進。

共同社另外報導，日美政府為獲取南鳥島附近海底的稀土，正在探討共同出資開發。此事也可能成為日美領袖會談的議題，盼提升資源開發合作，擺脫對於加強經濟脅迫的中國的依賴。

中國控制全球大部分稀土，對於日美兩國而言，實現供應鏈多元化是當務之急，兩國計劃以南鳥島近海的開發為起點，擴大合作。

高市早苗與川普去年10月28日簽署有關供應和確保稀土等重要礦物的文件。該文件規定開採和加工方面的投資及開發的合作機制，日美正在探討將其適用於南鳥島周邊海域的開發計畫。

日本海洋研究開發機構於2月2日宣布，深海探測船「地球號」從南鳥島近海水深約5600公尺的海底成功採掘含稀土的淤泥。今後將多次開展精煉試驗等，計劃最晚於2028年3月實施經濟性評估。

南鳥島屬於小笠原群島，距離本州約1800公里，是日本最東端島嶼，行政區域劃分為東京都小笠原村。

世報陪您半世紀

日本 烏克蘭

上一則

尼泊爾選舉新興政黨大勝 前饒舌歌手可望任下屆總理

下一則

🎞️美海軍護航油輪過荷莫茲海峽？今日5件事

延伸閱讀

伊朗飛彈變精準 研判改採中國北斗系統導航

伊朗飛彈變精準 研判改採中國北斗系統導航
日本部署1千公里長程飛彈 解放軍：徹底撕下自衛偽裝

日本部署1千公里長程飛彈 解放軍：徹底撕下自衛偽裝
韓聯社：駐韓美軍薩德攔截飛彈可能即將調往中東

韓聯社：駐韓美軍薩德攔截飛彈可能即將調往中東
港媒：美軍依賴中國稀土 北京在川普訪中前握談判籌碼

港媒：美軍依賴中國稀土 北京在川普訪中前握談判籌碼

熱門新聞

美國和以色列3日發動空襲，炸毀伊朗德黑蘭一個警察局。 路透

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

2026-03-07 10:28
專家分析認為，美伊戰事已造就兩個贏家，美國不在其中。圖為德黑蘭3月2日遭空襲後濃煙升起。(美聯社)

華郵專欄：伊朗戰爭兩個贏家曝光 美國不在其中

2026-03-10 00:02
伊朗首都德黑蘭一處石油儲存設施7日晚遭到攻擊，現場火光沖天，濃煙滾滾。 （美聯社）

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

2026-03-09 14:30
全美多個主要機場出現嚴重安檢壅塞。（美聯社）

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

2026-03-11 12:30
CNN分析最新衛星影像指出，伊朗正試圖透過摧毀阿拉伯半島多處關鍵軍事基地的薩德系統雷達，以削弱當地防空能力。資料照片。（路透）

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

2026-03-06 07:10
伊朗一名男子10日騎著摩托車經過德黑蘭市中心瓦萊亞斯爾廣場，巨型橫幅描繪第一代最高領袖何梅尼（左）注視著第二代最高領袖哈米尼（中）將伊朗國旗交給他的兒子、新任最高領袖穆吉塔巴。（歐新社）

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

2026-03-11 08:10

超人氣

更多 >
馬年3生肖運勢走強 事業貴人助攻、財運同步升溫

馬年3生肖運勢走強 事業貴人助攻、財運同步升溫
全美4800萬人糧食不足 碩士單親媽為領取食物難堪

全美4800萬人糧食不足 碩士單親媽為領取食物難堪
華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」

華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」
掛5星旗…首艘中籍船舶通過荷莫茲海峽 3散貨船跟在後

掛5星旗…首艘中籍船舶通過荷莫茲海峽 3散貨船跟在後
不可不知的社安金五項強制規定

不可不知的社安金五項強制規定