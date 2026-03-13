我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不可不知的社安金五項強制規定

為何要多食用葵花籽油 有這2大理由

尼泊爾選舉新興政黨大勝 前饒舌歌手可望任下屆總理

中央社加德滿都13日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
尼泊爾選舉當局表示，成立僅3年的全國獨立黨在這次大選中贏得壓倒性勝利。這項結果讓饒舌歌手出身的前加德滿都市長夏哈（中）可望成為下屆總理，肩負起恢復政治穩定的使命。美聯社
尼泊爾選舉當局表示，成立僅3年的全國獨立黨在這次大選中贏得壓倒性勝利。這項結果讓饒舌歌手出身的前加德滿都市長夏哈（中）可望成為下屆總理，肩負起恢復政治穩定的使命。美聯社

尼泊爾選舉當局表示，成立僅3年的全國獨立黨在這次大選中贏得壓倒性勝利。這項結果讓饒舌歌手出身的前加德滿都市長夏哈可望成為下屆總理，肩負起恢復政治穩定的使命。

路透報導，尼泊爾3月5日舉行大選，這是去年9月Z世代發起的反貪腐抗議示威以來，首次舉行的全國性投票。當時的抗爭活動造成77人死亡，並導致政府垮台。

憲法專家夏克雅（Purna Man Shakya）指出：「倘若一切順利，我們可以預期這將產生一個為期5年的穩定政府。」

根據尼泊爾選舉委員會12日公布的結果，夏哈所屬的全國獨立黨（Rastriya Swatantra Party, RSP）在全部275席的國會中奪下182席。這是尼泊爾60多年來，單一政黨取得的最大多數優勢。

這對在過去35年間換過32次政府、嚴重打擊投資者信心並阻礙經濟與就業成長的尼泊爾而言，令人燃起穩定的希望。

全國獨立黨資深領袖、新當選議員坎乃爾（Sisir Khanal）表示：「這次的勝選讓我們備受鼓舞，選民的授權讓我們深感責任重大。」

這次大選中，尼泊爾老牌政黨尼泊爾國大黨（Nepali Congress）僅獲得38席，位居第2；前總理奧利（K.P. Sharma Oli）領導的尼泊爾共產黨/聯合馬列（CPN-UML）只拿下25席。

這次大選焦點圍繞在饒舌歌手出身的前加德滿都市長夏哈（Balendra Shah），他憑藉批判權貴的音樂在社群媒體上贏得搖滾巨星般的人氣。

然而，全國獨立黨另一位作風強悍的領袖、前知名電視主持人拉米契漢（Ravi Lamichhane）被控挪用小型儲蓄公司資金。拉米契漢否認相關指控，目前已獲保釋。

人口約3000萬的尼泊爾去年9月爆發Z世代示威，數以千計年輕人發起激烈抗爭，要求終結貪腐、創造更多就業機會與淨化政治環境，迫使總理奧利下台。

世報陪您半世紀

社群媒體 尼泊爾

上一則

美暫放寬俄羅斯石油制裁 歐盟德國烏克蘭齊表憂心

延伸閱讀

費城無證客 被控在聯邦選舉非法投票

費城無證客 被控在聯邦選舉非法投票
尼泊爾國會選舉 饒舌歌手、首都前市長夏哈獲勝

尼泊爾國會選舉 饒舌歌手、首都前市長夏哈獲勝
天普市議員選舉 華裔喻穎章最高票

天普市議員選舉 華裔喻穎章最高票
北卡州兩黨初選結果一如預期 庫柏、瓦利爭奪聯邦參議員

北卡州兩黨初選結果一如預期 庫柏、瓦利爭奪聯邦參議員

熱門新聞

美國和以色列3日發動空襲，炸毀伊朗德黑蘭一個警察局。 路透

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

2026-03-07 10:28
專家分析認為，美伊戰事已造就兩個贏家，美國不在其中。圖為德黑蘭3月2日遭空襲後濃煙升起。(美聯社)

華郵專欄：伊朗戰爭兩個贏家曝光 美國不在其中

2026-03-10 00:02
伊朗首都德黑蘭一處石油儲存設施7日晚遭到攻擊，現場火光沖天，濃煙滾滾。 （美聯社）

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

2026-03-09 14:30
全美多個主要機場出現嚴重安檢壅塞。（美聯社）

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

2026-03-11 12:30
CNN分析最新衛星影像指出，伊朗正試圖透過摧毀阿拉伯半島多處關鍵軍事基地的薩德系統雷達，以削弱當地防空能力。資料照片。（路透）

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

2026-03-06 07:10
伊朗一名男子10日騎著摩托車經過德黑蘭市中心瓦萊亞斯爾廣場，巨型橫幅描繪第一代最高領袖何梅尼（左）注視著第二代最高領袖哈米尼（中）將伊朗國旗交給他的兒子、新任最高領袖穆吉塔巴。（歐新社）

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

2026-03-11 08:10

超人氣

更多 >
馬年3生肖運勢走強 事業貴人助攻、財運同步升溫

馬年3生肖運勢走強 事業貴人助攻、財運同步升溫
全美4800萬人糧食不足 碩士單親媽為領取食物難堪

全美4800萬人糧食不足 碩士單親媽為領取食物難堪
華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」

華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」
「3房2浴半畝地30萬元」 就是想讓這兩州的人搬過去

「3房2浴半畝地30萬元」 就是想讓這兩州的人搬過去
掛5星旗…首艘中籍船舶通過荷莫茲海峽 3散貨船跟在後

掛5星旗…首艘中籍船舶通過荷莫茲海峽 3散貨船跟在後