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日本故意撞人現象再引熱議 韓國母女超商也遭衝撞

中央社首爾13日綜合外電報導
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一名台灣女童近日在東京澀谷十字路口打卡時遭女子衝撞，引發外界關注日本所謂「故意撞人」現象，一名韓國母親也在網路發文指出，她和女兒在名古屋的超商同樣遭人刻意衝撞。

韓國「朝鮮日報」報導，2024年7月，韓國人A女士偕丈夫和年幼女兒造訪日本名古屋，她本月10日在社群媒體Instagram上傳影片表示：「我和女兒也是遭人用肩膀和包包衝撞的受害者。」

根據A女士的貼文和影片，事發當時他們一家正在便利商店挑選商品，A女士拿著手機拍攝丈夫與女兒。一名日本女子經過時突然從後方撞上A女士的肩膀，A女士驚叫出聲，手機畫面也因此晃動。

這名女子接著又靠近A女士的女兒，用手上的塑膠袋跟包包撞向女童的臉。女童身高只及成人腰部，被撞後她腳步踉蹌倒向旁邊的商品陳列架，露出驚嚇表情。女子若無其事走過去，忽視站在一旁的A女士丈夫。

根據朝鮮日報，A女士離開便利商店後上前質問撞人女子，對方則拿出手機開始拍攝現場情景。

A女士寫道：「我一直將這段痛苦回憶藏在心裡，但東京最近發生的事件再度喚起我的憤怒。」

「我自己能忍受這種事，但我無法接受女兒受到這樣的對待。儘管加害者或許不會反省，我希望更多日本民眾能看到這支影片，並確保這類行為永遠不再發生。」

這支影片的觀看次數目前已超過1300萬次，一名網友留言表達自己也有類似經驗，「我住在東京時，也無數次成為（故意撞人的）受害者。觀看這支影片又勾起我的創傷。」

有日本網友回應：「這太令人震驚了。身為日本人，我為這名日本女子的作為道歉。」

也有網友表示：「我代其他人向你道歉。城市裡偶爾會出現這種人，就算是日本人，我自己也有過這類遭遇。」

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