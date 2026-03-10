我的頻道

補位格林 喬州眾議員特別選舉今登場 考驗川普背書效果

川普稱伊朗新領袖無法安穩度日 防長預告將再重擊

內唐亞胡：以色列對伊朗軍事行動還沒結束

中央社耶路撒冷10日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡。歐新社
以色列總理內唐亞胡。歐新社

以色列總理內唐亞胡昨晚表示，以色列對伊朗的軍事行動「還沒結束」，並稱這次行動正在削弱伊朗神權領導階層的力量。伊朗今天也再度攻擊以色列及波斯灣國家。

法新社報導，根據今天公布的聲明，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）昨晚造訪國家衛生指揮中心時表示：「我們的願望是讓伊朗人民擺脫暴政的枷鎖，但這最終取決於他們自己。」

「不過，無庸置疑的是，藉由目前為止採取的行動，我們正在斷其筋骨，而且我們還沒結束。」

上月28日，以色列聯手美國對伊朗發動攻擊，造成時任伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）身亡，並引發一場蔓延整個中東的戰爭。

隨著戰爭進入第11天，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天也說，伊朗沒有與美國談判的計畫。

美聯社報導，伊朗今天對以色列及波斯灣阿拉伯國家再度發動新一波攻擊，持續升高中東戰事。

巴林及阿拉伯聯合大公國的杜拜（Dubai）響起飛彈來襲警報，沙烏地阿拉伯則表示在東部產油區上空摧毀兩架無人機，科威特國家衛隊也宣布擊落6架無人機。

稍晚耶路撒冷（Jerusalem）也響起警報聲，特拉維夫（Tel Aviv）則傳出爆炸聲響。在以色列軍方稱偵測到伊朗發射飛彈不久後，以軍防禦系統立即啟動，攔截來襲火力。

哈米尼次子接班 伊朗強硬派掌權拒停火 川：他撐不了多久

伊朗總統致歉鄰國收回、拒投降 川普：炸到沒人能和解

以色列轟伊朗逾400目標 美軍警告若伊攻擊平民將回應

伊朗戰爭已知約1200死 德黑蘭揚言摧毀中東基礎設施

阿聯第七大城富查伊拉工業區石油設備遇襲爆炸後陷入大火。(美聯社)

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

2026-03-03 20:59
伊朗一波波的無人機攻勢，已對美國及波斯灣盟國造成防空壓力，武器庫存快速消耗。示意圖（路透）

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

2026-03-03 12:01
CNN分析最新衛星影像指出，伊朗正試圖透過摧毀阿拉伯半島多處關鍵軍事基地的薩德系統雷達，以削弱當地防空能力。資料照片。（路透）

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

2026-03-06 07:10
美國和以色列3日發動空襲，炸毀伊朗德黑蘭一個警察局。 路透

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

2026-03-07 10:28
伊朗首都德黑蘭市中心3日遭空襲冒出濃煙。歐新社

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

2026-03-03 10:06
伊朗首都德黑蘭一處石油儲存設施7日晚遭到攻擊，現場火光沖天，濃煙滾滾。 （美聯社）

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

2026-03-09 14:30

好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶

Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

川普稱戰爭可能很快結束仍揚言「進一步行動」 伊朗反應曝光

川普警告伊朗敢動荷莫茲海峽「美軍20倍奉還」 還點名中國

