大谷翔平回顧311大地震 盼記憶與教訓代代傳承

日本 311大地震 發生時，大谷翔平 還是岩手縣的16歲高一學生。如今15年過去，31歲的大谷已成為世界棒球巨星，但這場災難仍深深烙印在他心中，也讓他盼望相關記憶與教訓能代代傳承下去。

2011年3月11日，日本東北部外海發生震矩規模9.0大地震，隨之引發的海嘯摧毀岩手縣多座沿海城鎮，內陸地區也受波及。這是日本近代史上最致命的自然災害之一，導致逾2萬2000人罹難或失蹤。

「日本時報」（Japan Times）報導，大谷翔平就讀的花卷東高中（日文為花卷東高校，以下簡稱花卷東）位於岩手縣內陸，發生地震那天，大谷和隊友正在室內進行訓練，他們立刻喊停並疏散撤離。

海嘯並未直接衝擊花卷市，但大谷翔平許多隊友是來自沿海地區，有些人無法立即與家人取得聯繫。

他們的日常生活突然發生巨變，不過每位球員都選擇留下來繼續受訓。那年夏天，花卷東打進在甲子園舉行的日本全國高中棒球錦標賽，不僅證明他們的球技，也展現堅韌毅力。

大谷翔平鮮少公開詳談自己在311大地震的經歷，時隔15年後，他接受日本時報書面專訪，回顧那時的記憶以及他認為不該被遺忘的事情。

談及對地震當天印象最深刻的事情，大谷翔平回憶道：「那是我從未經歷過的大地震，樓梯看起來在扭曲變形，我記得聽見隔壁工地傳來尖叫聲，也看到有機具設備掉落」。

面對部分隊友失去家園、與家人失聯，大谷翔平坦言，他不知道該說什麼安慰隊友，不過他們當時已經一起住在宿舍裡，再加上之後3年的朝夕相處，「他們早已不只是隊友，他們至今仍是我最珍貴的回憶之一」。

大谷翔平表示，在親身經歷之後，他衷心希望這類災難永遠不再發生。與此同時，他強調「每人都應該做好心理準備並採取預防措施，因為下一次地震可能隨時發生，絕不能以事不關己的態度面對」。

出身日本東北部岩手縣的大谷翔平談到，他現在獲得許多人支持，但「故鄉的加油聲仍對我意義非凡，在我心中具有特殊位置」。他也由衷感謝家鄉為他形塑許多價值觀，「讓我成為今天的我」。

經過15年的時光，大谷翔平從近距離經歷災情的高中球員，成為如今已能回饋受災社區的世界級球星。

他說：「回憶起那時的情景，我覺得只要自己能幫上一點忙，就已非常感激。真正重要的不是提供多少支援，而是我們全都彼此相繫、互相幫助的這份心意。」

大谷翔平也提到，隨著愈來愈多不曾經歷311大地震的人長大，傳承相關記憶和教訓也變得更加困難。儘管如此，他認為分享經驗與致力防止悲劇重演是重要的責任，特別是為了後代子孫。

已為人父的大谷翔平最後指出，他只盼望「未來不再有那麼多家庭與親朋好友，必須經歷我們曾承受的痛苦」。

他說：「我希望大家了解，我們之所以分享自身經驗，是為了他們這一代著想。我希望他們能記取這些教訓，並盡可能傳承給下一代。」