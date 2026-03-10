我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

補位格林 喬州眾議員特別選舉今登場 考驗川普背書效果

川普稱伊朗新領袖無法安穩度日 防長預告將再重擊

大谷翔平回顧311大地震 盼記憶與教訓代代傳承

中央社東京10日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本棒球巨星大谷翔平。（歐新社）
日本棒球巨星大谷翔平。（歐新社）

日本311大地震發生時，大谷翔平還是岩手縣的16歲高一學生。如今15年過去，31歲的大谷已成為世界棒球巨星，但這場災難仍深深烙印在他心中，也讓他盼望相關記憶與教訓能代代傳承下去。

2011年3月11日，日本東北部外海發生震矩規模9.0大地震，隨之引發的海嘯摧毀岩手縣多座沿海城鎮，內陸地區也受波及。這是日本近代史上最致命的自然災害之一，導致逾2萬2000人罹難或失蹤。

「日本時報」（Japan Times）報導，大谷翔平就讀的花卷東高中（日文為花卷東高校，以下簡稱花卷東）位於岩手縣內陸，發生地震那天，大谷和隊友正在室內進行訓練，他們立刻喊停並疏散撤離。

海嘯並未直接衝擊花卷市，但大谷翔平許多隊友是來自沿海地區，有些人無法立即與家人取得聯繫。

他們的日常生活突然發生巨變，不過每位球員都選擇留下來繼續受訓。那年夏天，花卷東打進在甲子園舉行的日本全國高中棒球錦標賽，不僅證明他們的球技，也展現堅韌毅力。

大谷翔平鮮少公開詳談自己在311大地震的經歷，時隔15年後，他接受日本時報書面專訪，回顧那時的記憶以及他認為不該被遺忘的事情。

談及對地震當天印象最深刻的事情，大谷翔平回憶道：「那是我從未經歷過的大地震，樓梯看起來在扭曲變形，我記得聽見隔壁工地傳來尖叫聲，也看到有機具設備掉落」。

面對部分隊友失去家園、與家人失聯，大谷翔平坦言，他不知道該說什麼安慰隊友，不過他們當時已經一起住在宿舍裡，再加上之後3年的朝夕相處，「他們早已不只是隊友，他們至今仍是我最珍貴的回憶之一」。

大谷翔平表示，在親身經歷之後，他衷心希望這類災難永遠不再發生。與此同時，他強調「每人都應該做好心理準備並採取預防措施，因為下一次地震可能隨時發生，絕不能以事不關己的態度面對」。

出身日本東北部岩手縣的大谷翔平談到，他現在獲得許多人支持，但「故鄉的加油聲仍對我意義非凡，在我心中具有特殊位置」。他也由衷感謝家鄉為他形塑許多價值觀，「讓我成為今天的我」。

經過15年的時光，大谷翔平從近距離經歷災情的高中球員，成為如今已能回饋受災社區的世界級球星。

他說：「回憶起那時的情景，我覺得只要自己能幫上一點忙，就已非常感激。真正重要的不是提供多少支援，而是我們全都彼此相繫、互相幫助的這份心意。」

大谷翔平也提到，隨著愈來愈多不曾經歷311大地震的人長大，傳承相關記憶和教訓也變得更加困難。儘管如此，他認為分享經驗與致力防止悲劇重演是重要的責任，特別是為了後代子孫。

已為人父的大谷翔平最後指出，他只盼望「未來不再有那麼多家庭與親朋好友，必須經歷我們曾承受的痛苦」。

他說：「我希望大家了解，我們之所以分享自身經驗，是為了他們這一代著想。我希望他們能記取這些教訓，並盡可能傳承給下一代。」

目前都在MLB發光發熱的菊池與大谷翔平，被母校花卷東高校視為最高榮譽，學校正門掛...
目前都在MLB發光發熱的菊池與大谷翔平，被母校花卷東高校視為最高榮譽，學校正門掛有兩人名字的布幔。圖為2025年8月時的花卷東高校。中央社

世報陪您半世紀

大谷翔平 日本 地震

上一則

俄羅斯空襲烏克蘭東部 釀4死16傷

下一則

內唐亞胡：以色列對伊朗軍事行動還沒結束

延伸閱讀

經典賽／日皇一家將到場看日澳大戰 有望首度與大谷翔平會面

經典賽／日皇一家將到場看日澳大戰 有望首度與大谷翔平會面
經典賽／日本激戰韓國逆轉勝 大谷翔平：誰贏都不奇怪

經典賽／日本激戰韓國逆轉勝 大谷翔平：誰贏都不奇怪
林襄、峮峮席捲經典賽 登日媒「版面超大」輾壓大谷翔平

林襄、峮峮席捲經典賽 登日媒「版面超大」輾壓大谷翔平
經典賽／「我們像日本的弟弟」 捷克若預賽止步要去京都旅行

經典賽／「我們像日本的弟弟」 捷克若預賽止步要去京都旅行

熱門新聞

阿聯第七大城富查伊拉工業區石油設備遇襲爆炸後陷入大火。(美聯社)

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

2026-03-03 20:59
伊朗一波波的無人機攻勢，已對美國及波斯灣盟國造成防空壓力，武器庫存快速消耗。示意圖（路透）

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

2026-03-03 12:01
CNN分析最新衛星影像指出，伊朗正試圖透過摧毀阿拉伯半島多處關鍵軍事基地的薩德系統雷達，以削弱當地防空能力。資料照片。（路透）

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

2026-03-06 07:10
美國和以色列3日發動空襲，炸毀伊朗德黑蘭一個警察局。 路透

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

2026-03-07 10:28
伊朗首都德黑蘭市中心3日遭空襲冒出濃煙。歐新社

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

2026-03-03 10:06
伊朗首都德黑蘭一處石油儲存設施7日晚遭到攻擊，現場火光沖天，濃煙滾滾。 （美聯社）

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

2026-03-09 14:30

超人氣

更多 >
好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶

好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶
Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」

Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」
美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼
川普稱戰爭可能很快結束仍揚言「進一步行動」 伊朗反應曝光

川普稱戰爭可能很快結束仍揚言「進一步行動」 伊朗反應曝光
川普警告伊朗敢動荷莫茲海峽「美軍20倍奉還」 還點名中國

川普警告伊朗敢動荷莫茲海峽「美軍20倍奉還」 還點名中國