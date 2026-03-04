我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美潛艦擊沉伊朗驅逐艦 赫塞斯：華府取得決定性勝利

貝森特：15%全球關稅本周生效

英警依國安法逮捕3男 涉嫌為中國從事間諜活動

中央社倫敦4日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
倫敦都會區警察局逮捕3男，其涉嫌違反英國「國家安全法」、為中國情報機關提供協助。(歐新社)
倫敦都會區警察局逮捕3男，其涉嫌違反英國「國家安全法」、為中國情報機關提供協助。(歐新社)

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）表示，今天在倫敦和威爾斯地區總計逮捕3名男子，他們涉嫌違反英國「國家安全法」、為中國情報機關提供協助。

根據警方資訊，在倫敦被捕的是一名39歲男子，在威爾斯地區兩處不同地點則分別有一名68歲和一名43歲男子遭逮捕。3人目前遭警方拘留，調查工作持續進行。

倫敦都會區警察局表示，今天的逮捕行動是反恐警務網（CTP）調查工作一環。CTP總部位於倫敦都會區警察局，與倫敦都會區警察局體系整合，領導英國全境反恐工作，以及調查間諜活動、暗殺等重大國安案件。

警方指出，3名男子涉嫌違反「2023年國家安全法」第3條。條文內容涉及為外國情報機關提供協助，執行與英國有關的活動。「與英國有關」意指發生於英國境內，或是發生於英國境外，但足以損害英國的安全或利益。

今天的逮捕行動有CTP在威爾斯和蘇格蘭的警力參與。除了在這3名男子的逮捕地點，警方今天另在倫敦、威爾斯和蘇格蘭地區的其他3個地點，總計6個地點執行搜索。警方尚未公開這3名男子的國籍。

CTP倫敦總部指揮官佛蘭納根（Helen Flanagan）說，近年來，國家安全相關案件「數量顯著增加」；警方持續與夥伴們密切合作，以維護國家安全、阻卻惡意活動。

佛蘭納根指出，今天的逮捕行動與警方主動偵查的案件有關。儘管嚴正看待案情，警方不認為公眾有面臨迫切、直接威脅的風險。

中國相關國安案件近年在英國有增加趨勢。英國對內情報安全機關「軍情五處」（MI5）首長麥卡勒姆（Ken McCallum）去年10月曾在發表年度演說時回應媒體提問表示，中國的「國家級行為者」不僅對英國的國家安全構成威脅，而且是「每一天」都如此。

世報陪您半世紀

上一則

土耳其國防部證實：成功攔截伊朗飛彈

下一則

疑遭潛艦攻擊 伊朗軍艦斯里蘭卡外海沉沒上百人失蹤

延伸閱讀

3華人涉信用卡詐騙 1男被控487項罪

3華人涉信用卡詐騙 1男被控487項罪
英國會廣場邱吉爾雕像遭破壞 紅漆寫上挺巴勒斯坦標語

英國會廣場邱吉爾雕像遭破壞 紅漆寫上挺巴勒斯坦標語
中國間諜案頻傳 菲軍方:外國勢力滲透趨勢明顯

中國間諜案頻傳 菲軍方:外國勢力滲透趨勢明顯
3名按摩院華女涉嫌賣淫被捕

3名按摩院華女涉嫌賣淫被捕

熱門新聞

新加坡去年總生育率下滑至0.87，再創歷史新低。 美聯社

新加坡生育率僅0.87再探底 亞洲四國都超不想生

2026-02-27 11:03
美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，具新華社背景的新媒體「牛彈琴」分析，中東大戰開始，這場戰爭可能帶來三大可怕後果：對伊朗的毀滅性打擊、區域與全球安全動盪、美國恐陷入長期軍事泥潭。（新華社）

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

2026-03-01 06:10
銀行可能要求新舊客戶提供以往不需要提供的證件。示意圖（美聯社）

銀行開戶要查公民身分？今日5件事

2026-02-25 13:45
伊朗一波波的無人機攻勢，已對美國及波斯灣盟國造成防空壓力，武器庫存快速消耗。示意圖（路透）

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

2026-03-03 12:01
阿聯第七大城富查伊拉工業區石油設備遇襲爆炸後陷入大火。(美聯社)

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

2026-03-03 20:59
伊朗首都德黑蘭市中心3日遭空襲冒出濃煙。歐新社

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

2026-03-03 10:06

超人氣

更多 >
名廚們一致推薦白花椰菜最神吃法 一口接一口停不下

名廚們一致推薦白花椰菜最神吃法 一口接一口停不下
魯比歐預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

魯比歐預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍
紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會
伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈
沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘