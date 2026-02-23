毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

販毒集團首腦歐塞奎拉（Nemesio Oseguera）22日在墨西哥軍方行動裡中槍身亡，墨西哥多個地方發生大規模街頭暴力。歐新社

販毒集團首腦歐塞奎拉(Nemesio Oseguera)22日在墨西哥 軍方行動裡中槍身亡，墨西哥多個地方發生大規模街頭暴力，毒品集團成員封鎖幹道，商家遭到洗劫。福斯數位新聞(Fox News Digital)23日報導，來自南卡羅來納州 的37歲美國觀光 客馬欽柯(Eugene Marchenko)接受連線訪問時說，前一天才剛妻子抵達瓦拉塔港(Puerto Vallarta)，下榻主要道路附近的Airbnb，不料在刺耳喇叭聲中驚醒，從陽台看到路上有六輛車被大火吞噬。

馬欽柯表示，跟妻子一起被迫撤離數小時，很擔心停放在附近的一輛油罐車也可能爆炸。他說，鄰居拍攝的直擊影片顯示，研判是毒品集團成員的一群男子強迫平民百姓下車，然後對車輛潑灑汽油，縱火焚車。

他說，22日傍晚冒險外出覓食，看到藥局與街角商店被燒毀，一些年輕人跑到附近建築物搶劫啤酒、香菸。

馬欽柯表示，大眾交通系統與優步(Uber)都全面停擺，就算航班恢復運作，也不知道如何才能到得了機場。他說，注意到當地民眾似乎無人恐慌，「這讓我覺得頗為有趣，幾乎所有人都沒恐慌，只是感覺非常不耐煩」。

來自邁阿密的49歲美國觀光客貝利(Adriana Belli)說，這趟行程準備去瓜達拉哈拉(Guadalajara)參加婚禮，然後去墨西哥市( Mexico City)幫朋友慶生，準備在墨西哥停留一周多，突然遇到暴力事件非常驚訝。

她說，在萬豪酒店(Marriott)與其他美國遊客交談，一名美國觀光客說，過去24年經常來瓦拉塔港旅遊，當地向來非常安全。她表示，某些已經抵達機場的遊客，在機場同樣遇到封鎖，僅能靠相當有限的食物果腹。

貝利表示，原本預計要搭清晨班機的遊客，到了機場才發現無法離開，只能靠燕麥棒充飢。