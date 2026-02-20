我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Trader Joe's茄子義麵 粉絲：連醬汁都想舔乾淨

川普對裁決表失望 將根據另一授權徵10%關稅

烏克蘭官員：2026年國防出口可望達數十億美元

中央社基輔20日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

一名烏克蘭高階國防官員表示，在政府首次授權俄烏戰爭期間的外國銷售案後，烏克蘭今年可能出口價值數十億美元的軍用物品和服務，並考慮對這些出口課稅。

烏克蘭國家安全暨國防委員會（National Security and Defense Council）副秘書長艾洛安（Davyd Aloian）接受路透獨家專訪表示，負責戰時相關出口許可的委員會已於2月初批准40件國防產業生產商材料與服務出口申請案中的大多數。

俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭以來，基輔當局暫停武器出口，並大幅仰賴合作夥伴提供武器以抵禦俄軍。這段期間，基輔當局投入大量資源發展軍工產業，特別是無人機及飛彈。烏克蘭近年憑藉豐富的實戰經驗，國防科技快速發展。

艾洛安談及今年的軍事相關出口潛力時表示：「考慮到成品、備用零件、組件及可提供的相關服務，總計可達數十億美元。」整體潛力「遠高於」戰前的出口水準。

艾洛安表示，盟友們對烏克蘭尖端國防科技表達高度興趣，其中包括德國、英國、美國、北歐國家、3個中東國家，以及至少1個亞洲國家。

他表示，軍備出口時將優先考慮在戰爭中最堅定支持基輔的國家。

他強調，烏克蘭軍方自身的需求必須優先考量，因為俄羅斯部隊正在烏東推進，且空襲範圍也擴及遠離前線的城鎮和城市。

艾洛安指出，委員會已核准的出口申請中，未涉及銷售現成武器，大多數的申請是為了將武器再進口到烏克蘭、用於前線作戰。部分設備涉及美烏合作的 FrankenSAM計畫，此計畫目的在使烏克蘭利用蘇聯時期的裝備來發射西方國家飛彈，開發地對空飛彈系統。

世報陪您半世紀

烏克蘭 俄羅斯 無人機

上一則

南韓非洲豬瘟疫情擴散 飼料中首度驗出病毒

下一則

高市早苗施政方針創10年最長篇幅 引「左傳」談施政

延伸閱讀

俄烏戰爭即將邁入第5年 烏克蘭難民思念家園與親人

俄烏戰爭即將邁入第5年 烏克蘭難民思念家園與親人
1.25兆國防預算 賴清德稱負擔得起 謝龍介：支出達臨界點

1.25兆國防預算 賴清德稱負擔得起 謝龍介：支出達臨界點
台軍購預算 賴清德喊話在野「盡快通過」

台軍購預算 賴清德喊話在野「盡快通過」
降低對美國依賴 加拿大砸重金打造本土國防體系

降低對美國依賴 加拿大砸重金打造本土國防體系

熱門新聞

英國護照。（路透）

英國邊境管制趨嚴 雙重國籍若無有效英國護照禁止入境

2026-02-13 11:08
一名旅客在過海關時出示護照。(美聯社)

全球最強護照排行榜 美國回到前十 這國蟬聯榜首

2026-02-14 13:16
南韓第四大企業樂金（LG）集團會長具本茂2018年在首爾辭世。（路透資料照片）

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

2026-02-15 09:43
數輛汽車進入位於溫莎城堡周邊莊園內的皇家別墅，該處曾是安德魯的住所。(路透)

66歲生日當天被捕 安德魯最高恐面臨終身監禁

2026-02-19 11:35
中國外交部長王毅(左)14日出席慕尼黑安全會議，抨擊日本首相高市早苗「台灣有事」的言論。日本外務省已透過外交管道提出嚴正交涉。(新華社)

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

2026-02-15 08:49
英國國王查理三世的胞弟安德魯從警局被釋放，雙眼圓睜、神情驚恐。(路透)

英王胞弟安德魯離開警局 表情驚恐

2026-02-19 15:18

超人氣

更多 >
冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌
好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」
持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕
正月初五迎財神 12生肖運勢及吉凶方位、幸運色一次看

正月初五迎財神 12生肖運勢及吉凶方位、幸運色一次看
整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生