烏克蘭官員：2026年國防出口可望達數十億美元

一名烏克蘭 高階國防官員表示，在政府首次授權俄烏戰爭期間的外國銷售案後，烏克蘭今年可能出口價值數十億美元的軍用物品和服務，並考慮對這些出口課稅。

烏克蘭國家安全暨國防委員會（National Security and Defense Council）副秘書長艾洛安（Davyd Aloian）接受路透獨家專訪表示，負責戰時相關出口許可的委員會已於2月初批准40件國防產業生產商材料與服務出口申請案中的大多數。

俄羅斯 2022年2月入侵烏克蘭以來，基輔當局暫停武器出口，並大幅仰賴合作夥伴提供武器以抵禦俄軍。這段期間，基輔當局投入大量資源發展軍工產業，特別是無人機 及飛彈。烏克蘭近年憑藉豐富的實戰經驗，國防科技快速發展。

艾洛安談及今年的軍事相關出口潛力時表示：「考慮到成品、備用零件、組件及可提供的相關服務，總計可達數十億美元。」整體潛力「遠高於」戰前的出口水準。

艾洛安表示，盟友們對烏克蘭尖端國防科技表達高度興趣，其中包括德國、英國、美國、北歐國家、3個中東國家，以及至少1個亞洲國家。

他表示，軍備出口時將優先考慮在戰爭中最堅定支持基輔的國家。

他強調，烏克蘭軍方自身的需求必須優先考量，因為俄羅斯部隊正在烏東推進，且空襲範圍也擴及遠離前線的城鎮和城市。

艾洛安指出，委員會已核准的出口申請中，未涉及銷售現成武器，大多數的申請是為了將武器再進口到烏克蘭、用於前線作戰。部分設備涉及美烏合作的 FrankenSAM計畫，此計畫目的在使烏克蘭利用蘇聯時期的裝備來發射西方國家飛彈，開發地對空飛彈系統。