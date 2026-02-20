我的頻道

劉美賢花滑奪冠：我的人生沒有任何怨言

紐約法拉盛中心攤販增 商改區憂商圈承壓 、民代籲強化執法

不再力挺烏克蘭？ 這國下月喊停特別法 修正難民居留規定

編譯吳孟真／綜合外電
波蘭總理圖斯克（圖右）月初出訪烏克蘭，會見澤倫斯基。歐新社
俄烏戰爭初期對烏克蘭迅速展開援助的波蘭政府，與其他國家當時相對保留的態度形成高度反差。如今，波蘭當局正在修訂烏克蘭人在當地的居留規定，並廢止自2022年戰爭全面爆發以來實施的特別法，象徵對烏國難民採取的「特別法律制度」時代告終。

根據Visit Ukraine網站，波蘭總統已簽署法律廢除特別條款，烏克蘭人將不再適用專屬規範，而是將納入外國人臨時保護的一般法律規範。新規3月5日起生效，登記程序、臨時保護身分的取得方式，以及社會福利適用資格，將有所改變。

波蘭在2022年通過特別法，為在該國居住的烏克蘭人建立一套獨立制度，可迅速取得證件、無需額外許可即可工作，還可申請醫療協助、教育與社會福利等。取得波蘭政府專為烏國難民設置的PESEL UKR特殊身分識別號碼後，代表獲得臨時保護身分。

網站指出，這項「特別制度」的終結並不代表取消援助。波蘭只是將主要支援機制轉移至向外國人提供保護的一般法律框架下，亦即烏克蘭人仍受到保護，但與其他臨時保護對象適用同等規則。

烏克蘭難民的合法居留權不變，只是過渡至更具體的制度，因此不會出現大規模「身分被取消」的情況。不過，PESEL UKR未來將適用更嚴格的登記規定，須在入境波蘭30日內申請，否則臨時保護資格將被終止。

儘管特別法遭到廢止，烏國難民在波蘭的工作、醫療、兒童受教育權利仍獲保留。但在新規下，補助與福利條件將趨嚴，社會救助主要將提供給有正式就業、納稅，或子女就讀波蘭學校等更密切融入當地社會者。波蘭當局明確表示，援助屬於支持措施，而非特權。

涉淫魔案 前王子安德魯被捕後獲釋 英王：依法辦理

