南韓法院裁定內亂罪成立 尹錫悅一審被判無期徒刑

全美哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

編譯周辰陽／即時報導
南韓前總統尹錫悅。(路透)
南韓前總統尹錫悅。(路透)

南韓前總統尹錫悅涉嫌帶頭發動內亂案，一審將於南韓當地時間19日下午3時宣判，法院判處尹錫悅無期徒刑。

法院認定，前國防部長官金龍顯被判處有期徒刑30年、前警察廳長趙志浩被判處有期徒刑12年、前首爾警察廳長金峰埴被判處有期徒刑10年。

首爾中央地方法院刑事合議第25庭由池貴然擔任審判長，將就尹錫悅涉嫌帶頭發動內亂一案作出一審判決。尹錫悅支持者宣判前聚集在法院外，手持寫有「起訴駁回」、「尹再來一次」等標語的手舉牌，迎接他的到來。

內亂特別檢察組指出，尹錫悅與前國防部長金龍顯等人共謀，宣布違憲、違法的緊急戒嚴，並指揮軍警進駐國會與中央選舉管理委員會，企圖逮捕多名主要政治人物，以擾亂國家憲政體制為目的發動暴動，因而向法院求處法定最高刑死刑。

對此，尹錫悅方面主張，相關行動僅是為了向外界傳達在野黨接連彈劾政府主要人士、刪減預算所造成的「國政危機」的象徵性作法，並無實際施行軍政或破壞憲政秩序的意圖。

專家指出，鑑於前國務總理韓德洙與前內政部長李祥敏已因相關案件遭定罪，尹錫悅在內亂罪名上獲判無罪的可能性並不高。

法院指出，針對被告尹錫悅與前國防部長金龍顯，內亂罪構成「共同正犯」。審判長池貴然認定，尹錫悅為策劃並主導內亂的主謀，構成「領導內亂」罪；金龍顯則涉參與並策畫內亂行動，構成「參與內亂重要任務」罪。

載著南韓前總統尹錫悅的巴士19日駛入首爾中央地方法院。(歐新社)
載著南韓前總統尹錫悅的巴士19日駛入首爾中央地方法院。(歐新社)

尹錫悅 南韓 國防部

