假冒米蘭冬奧官網行騙 消費者買到贗品又個資遭竊

中央社米蘭17日綜合外電報導
資安公司必特（Bitdefender）18日表示，近日出現一波網路詐騙，歹徒架設一些網站，假冒米蘭-科爾蒂納2026冬奧官網來販售仿冒紀念商品，欺騙了歐美消費者，其偽造程度幾可亂真。圖為奧運會與帕運會logo。路透
資安公司必特（Bitdefender）今天表示，近日出現一波網路詐騙，歹徒架設一些網站，假冒米蘭-科爾蒂納2026冬奧官網來販售仿冒紀念商品，欺騙了歐美消費者，其偽造程度幾可亂真。

Bitdefender指出，詐騙集團透過臉書平台散播虛假廣告，並假稱冬奧官方紀念商品可享8折優惠。

用戶若點擊這些廣告後，就被導向偽造網站，其付款資訊、住址、電話、電子郵件帳號等，有時連登入憑證都被竊取。而受騙者最後只能拿到仿冒商品、或什麼都收不到，其個資卻遭盜用。

Bitdefender表示，詐騙分子利用極為逼真的仿製品來行騙。

米蘭-科爾蒂納2026冬奧新聞辦公室回應說，他們「一旦發現有未經授權的網站販售仿冒紀念品，都會立即通報主管機關，並要求下架」。

Meta臉書尚未就此回應路透的詢問。

路透報導，許多假網站在接受付款後數小時或數天內立刻消失，消費者根本無法要求退款。

Bitdefender建議消費者，應查核所註冊的網址、小心過度誇大的折扣，並確認刊登這類廣告的臉書網頁、了解其過往紀錄。

該公司又說，這波詐騙規模龐大且手法複雜，隨著賽事進入尾聲，恐有數以千計用戶遭殃。

