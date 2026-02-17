我的頻道

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

羅德島冰球賽案 56歲跨性別男 槍殺前妻一家

Shein涉販售兒少性剝削非法商品 歐盟宣布調查

中央社布魯塞爾17日專電
歐盟執委會今天宣布將對中國快時尚電商平台Shein展開正式調查。(美聯社)
歐盟執委會今天宣布將對中國快時尚電商平台Shein展開正式調查，理由包括具有成癮式設計的服務、推薦系統缺乏透明度，販售的非法產品中包含涉及兒童性虐待的素材。

根據歐盟執委會17日發布的新聞稿，這次調查是依據「數位服務法」（DSA）相關規定執行。調查將聚焦於3個領域，分別是非法產品的過濾機制，包含涉及兒少性剝削的素材、讓人成癮的服務設計與減輕這類風險的措施，以及推薦系統的透明度。

歐盟執委會將深入調查，作為Shein在歐盟設立公司的所在地，愛爾蘭的數位服務協調機構也將參與本次調查。

根據歐盟執委會規畫，調查程序正式啟動後，將持續蒐集證據，例如要求Shein或第三方額外提供資訊、監測或訪談。執委會也可能採取進一步的執法手段，包含臨時措施或判定不合規範，同時也接受Shein提出具體承諾，以補救、改正所涉事項。

至於調查所需時間，歐盟執委會表示，將取決於案件複雜程度、相關公司與執委會的合作程度，以及行使辯護權的情況。歐盟執委會同時強調，基於Shein所提交的風險評估報告進行初步分析後，今天做出這項決定。

歐盟執委會曾於2024年6月28日、2025年2月6日及11月26日，3度向Shein提出請求，要求提供更多有關於遵守DSA的資訊，特別是關於消費者與未成年人保護，以及推薦系統透明度。

歐盟 Shein 電商

