我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐凱秀被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳

邊防官員窩藏非法移民遭起訴 最高10年徒刑

烏克蘭重大貪腐案 前能源部長遭列洗錢調查嫌疑人

中央社基輔16日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
烏克蘭調查人員今天表示，已將前能源部長加盧申科（German Galushchenko，圖）列入一樁令人矚目洗錢調查案的嫌疑人。路透
烏克蘭調查人員今天表示，已將前能源部長加盧申科（German Galushchenko，圖）列入一樁令人矚目洗錢調查案的嫌疑人。路透

烏克蘭調查人員今天表示，已將前能源部長加盧申科（German Galushchenko）列入一樁令人矚目洗錢調查案的嫌疑人。

外媒披露，烏克蘭去年11月爆發「1億美元能源部貪腐醜聞」，引發政壇震盪。烏克蘭總理思維里登科（Yulia Svyrydenko）當時表示，前能源部長、司法部長加盧申科和能源部長格林丘克（Svitlana Grinchuk）已請辭，並向國會遞交免職申請。她指出，內閣也向國安會提案，建議對2名涉案人士實施個人制裁。

法新社報導，加盧申科昨天試圖離開烏克蘭時遭執法單位羈押。

烏克蘭反貪腐機關國家肅貪局（NABU）發表聲明說，「前能源部長（2021至2025年）因涉嫌洗錢和參與犯罪組織遭揭發」。

聲明未指名道姓提及加盧申科，但他在2021年至2025年間擔任烏克蘭能源部長。根據烏克蘭刑法，這些指控最高可處15年有期徒刑。

加盧申科去年11月遭控涉入一件對興建能源基礎設施承包商收取回扣、金額達1億美元的案件。

調查人員指出，他們在與加盧申科家族有關聯的銀行帳戶中發現約1200萬美元。

歐洲聯盟（EU）正敦促烏克蘭大刀闊斧肅貪，並視此為基輔申請加入歐盟的必要條件之一。

世報陪您半世紀

烏克蘭 能源部 司法部

上一則

日相高市早苗致春節賀詞 認為馬年充滿能量

延伸閱讀

藉買機票助毒販洗錢逾2000萬 法拉盛華人會計判刑兩年

藉買機票助毒販洗錢逾2000萬 法拉盛華人會計判刑兩年
法拉盛4華人被控人口販運、洗錢等9罪 遭訴控制非公民賣淫

法拉盛4華人被控人口販運、洗錢等9罪 遭訴控制非公民賣淫
中國籍團伙殺豬盤涉詐逾3690萬 174人受害

中國籍團伙殺豬盤涉詐逾3690萬 174人受害
華男詐騙洗錢超過3690萬 判坐牢46個月、賠償2600萬

華男詐騙洗錢超過3690萬 判坐牢46個月、賠償2600萬

熱門新聞

英國護照。（路透）

英國邊境管制趨嚴 雙重國籍若無有效英國護照禁止入境

2026-02-13 11:08
一名旅客在過海關時出示護照。(美聯社)

全球最強護照排行榜 美國回到前十 這國蟬聯榜首

2026-02-14 13:16
南韓第四大企業樂金（LG）集團會長具本茂2018年在首爾辭世。（路透資料照片）

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

2026-02-15 09:43
司法部上個月底公布300多萬頁淫魔富豪艾普斯坦檔案。（美聯社）

艾普斯坦吃「奶油嬰兒」引發社群轟動…今日5件事

2026-02-09 13:50
中國外交部長王毅(左)14日出席慕尼黑安全會議，抨擊日本首相高市早苗「台灣有事」的言論。日本外務省已透過外交管道提出嚴正交涉。(新華社)

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

2026-02-15 08:49
加拿大卑詩省一所高中10日發生槍擊，造成包括一名槍手在內共10人死亡，還有20多人受傷。示意圖，非新聞當事者。(路透)

加拿大驚傳校園槍擊至少10死25傷 疑似槍手已自戕

2026-02-10 22:45

超人氣

更多 >
找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光

找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光
逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開

逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開
82歲老翁退休後開始跑步 逆轉生理年齡

82歲老翁退休後開始跑步 逆轉生理年齡
華人沉睡 屋遭洗劫2小時 警：曬生活恐釀高額竊案

華人沉睡 屋遭洗劫2小時 警：曬生活恐釀高額竊案
中國農村男光棍和城市女光棍眾多 形成奇特反差

中國農村男光棍和城市女光棍眾多 形成奇特反差