法國外交官涉艾普斯坦案 外長下令徹查

在一名休假中的法國外交官名字出現在多封已故性犯罪者艾普斯坦 （Jeffrey Epstein）的電郵中後，法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）已要求展開調查。

法新社報導，巴霍今天表示：「我感到極為震驚。」

他昨天深夜在社群平台X發文表示，已將針對艾丹（Fabrice Aidan）的指控移交檢察官，並啟動內部調查。

根據法國外交部的描述，艾丹是一名「因個人因素休假的首席外交事務秘書，目前在私人企業任職」。

艾普斯坦是名聲名狼藉紐約金融家，他因涉嫌販運未成年少女於2019年在監獄自殺。不過，僅因在艾普斯坦案公開檔案中出現名字，並不代表涉及不當行為。

然而，法國媒體在檔案中發現艾丹的姓名後報導，2010年至2017年間，艾丹曾與艾普斯坦有過電子郵件往來。

調查網站Mediapart昨天深夜報導，美國聯邦調查局曾指出，艾丹在2006年至2013年於紐約聯合國 任職期間，曾瀏覽兒童性虐待網站，導致當時展開內部調查，艾丹最終辭職。

艾丹當時曾擔任挪威 官員羅德-拉森（Terje Rod-Larsen）的顧問。挪威警方9日表示，正就羅德-拉森與艾普斯坦的關係展開調查。

Mediapart同時報導，艾丹曾將聯合國文件及報告寄送給艾普斯坦。

法新社暫時無法聯繫到艾丹。