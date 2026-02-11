我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬日暴風雪過後 為何清洗車子很重要

去年華府撞機 父母遇難…美冬奧少年淚吻遺照

法國外交官涉艾普斯坦案 外長下令徹查

中央社巴黎11日綜合外電報導
在一名休假中的法國外交官名字出現在多封已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的電郵中後，法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot，圖）已要求展開調查。歐新社
在一名休假中的法國外交官名字出現在多封已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的電郵中後，法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot，圖）已要求展開調查。歐新社

在一名休假中的法國外交官名字出現在多封已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的電郵中後，法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）已要求展開調查。

法新社報導，巴霍今天表示：「我感到極為震驚。」

他昨天深夜在社群平台X發文表示，已將針對艾丹（Fabrice Aidan）的指控移交檢察官，並啟動內部調查。

根據法國外交部的描述，艾丹是一名「因個人因素休假的首席外交事務秘書，目前在私人企業任職」。

艾普斯坦是名聲名狼藉紐約金融家，他因涉嫌販運未成年少女於2019年在監獄自殺。不過，僅因在艾普斯坦案公開檔案中出現名字，並不代表涉及不當行為。

然而，法國媒體在檔案中發現艾丹的姓名後報導，2010年至2017年間，艾丹曾與艾普斯坦有過電子郵件往來。

調查網站Mediapart昨天深夜報導，美國聯邦調查局曾指出，艾丹在2006年至2013年於紐約聯合國任職期間，曾瀏覽兒童性虐待網站，導致當時展開內部調查，艾丹最終辭職。

艾丹當時曾擔任挪威官員羅德-拉森（Terje Rod-Larsen）的顧問。挪威警方9日表示，正就羅德-拉森與艾普斯坦的關係展開調查。

Mediapart同時報導，艾丹曾將聯合國文件及報告寄送給艾普斯坦。

法新社暫時無法聯繫到艾丹。

艾普斯坦 聯合國 挪威

上一則

古巴陷燃油危機 俄羅斯航空公司撤離俄遊客後將停飛

下一則

德州空域關閉後又突然解除…今日5件事

延伸閱讀

製片人老公出現在艾普斯坦檔案 女星發聲明：正在辦離婚

製片人老公出現在艾普斯坦檔案 女星發聲明：正在辦離婚
盧特尼克認曾登淫魔「蘿莉島」用餐 兩黨議員都喊下台

盧特尼克認曾登淫魔「蘿莉島」用餐 兩黨議員都喊下台
淫魔檔案中6名神隱權貴富翁曝光 「維多利亞的秘密」創辦人在列

淫魔檔案中6名神隱權貴富翁曝光 「維多利亞的秘密」創辦人在列
工黨內部逼宮失敗 施凱爾：政府堅強團結

工黨內部逼宮失敗 施凱爾：政府堅強團結

熱門新聞

司法部上個月底公布300多萬頁淫魔富豪艾普斯坦檔案。（美聯社）

艾普斯坦吃「奶油嬰兒」引發社群轟動…今日5件事

2026-02-09 13:50
加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）稱，政府正努力促成中加合資製造電動汽車，銷往全球。(美聯社)

不怕美國關稅威脅 加拿大官方：中加合資設廠造車銷往全球

2026-02-06 23:17
女主播莎凡娜葛瑟瑞，在Instagram上發布了一段感人的視頻，懇求失蹤的母親回家。（路透）

女主播發視頻懇求綁架者放84歲母親回家…今日5件事

2026-02-05 12:40
加拿大卑詩省一所高中10日發生槍擊，造成包括一名槍手在內共10人死亡，還有20多人受傷。示意圖，非新聞當事者。(路透)

加拿大驚傳校園槍擊至少10死25傷 疑似槍手已自戕

2026-02-10 22:45
日本眾議員大選8日舉行投開票，當天投票截止後，選務人員就開始計票。(路透)

日本大選自民黨大勝 有望取得318席 單獨跨越2/3門檻

2026-02-08 08:32
英國王儲威廉王子（右）和夫人凱特（左）1月20日在蘇格蘭史特靈英國國家冰壺學院與冬季奧運及帕運英國代表隊會面。路透

艾普斯坦檔案導致安德魯醜聞連環爆 威廉王子夫婦首發聲

2026-02-09 10:22

超人氣

更多 >
冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場
逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投
「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市
川普嗆封美加邊境大橋 加國總理卡尼：經費我們出、所有權本就對半

川普嗆封美加邊境大橋 加國總理卡尼：經費我們出、所有權本就對半
公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正