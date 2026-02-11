加拿大校園槍擊案9死 學生驚恐：用桌堵門2小時等待救援

加拿大卑詩省坦布勒鎮一所高中發生致命槍擊事件後，學生在警方保護下魚貫離開學校。(美聯社)

加拿大 卑詩省坦布勒嶺鎮一所高中10日發生大規模槍擊 案，一名穿裙子的槍手闖入校園開火，造成9死、數十人受傷。有學生受訪時說，他們用障礙物將教室門堵住，等待警察救援。

法新社報導，警方在初步緊急警報中說，槍手「穿著洋裝、棕色頭髮」，還說槍手已經身亡，依傷勢來看似乎是自盡。

加拿大皇家騎警（RCMP）指出，這起校園槍擊事件共釀成27人受傷，其中兩人傷勢嚴重。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，這起發生在卑詩省坦布勒嶺（Tumbler Ridge）的駭人暴力事件令他感到「心碎」，他已取消原定明天前往德國慕尼黑（Munich）參加安全會議的行程。

倖存的12年級學生奎斯特（Darian Quist）告訴加拿大廣播公司（CBC），他剛到教室不久，學校走廊就響起警報，他隨即將教室門關上，等待進一步消息。

他說，起初覺得「應該沒什麼事」，後來開始收到一些「令人不安」的現場照片，「才意識到事情的嚴重性」。

他說：「當時氣氛非常緊張。我想大家情緒都很緊繃…我們彼此鼓勵，不讓自己陷入悲傷。」

奎斯特說，他和同學們用桌子堵住教室門口，在封鎖狀態中等了兩個多小時，直到警方「破門而入」，護送他們離開學校。

奎斯特的母親事後緊緊抱住兒子說：「最近這段時間，我都不會讓他離開我的視線」。

警方尚未公布槍手及受害者的年齡資訊。

卑詩省長尹大衞（David Eby）說，這是令人「難以置信」的悲劇。在加拿大，大規模槍擊案極為罕見。

加拿大皇家騎警北區指揮官佛洛伊德 （Ken Floyd）說：「這是極為艱難且沉重的一天，我們感謝大家配合，警方將繼續進行調查。」

佛洛伊德告訴記者，槍手正是先前在緊急警報中描述的那名「穿著洋裝、棕色頭髮的女性嫌犯」，但拒絕洩露其身分細節。

坦布勒嶺鎮地處偏遠，位於卑詩省北部洛磯山脈山麓，人口約2400人，距溫哥華東北方約1155公里。

路透報導，加拿大的槍枝法比美國嚴格，但加拿大人仍可持許可證合法擁槍。

自2020年以來，加拿大政府對持有手槍和攻擊型武器祭出多項限制，部分原因是為回應諾瓦斯科細亞省（Nova Scotia）大規模槍擊事件和美國德州尤瓦爾迪（Uvalde）校園槍擊案。

然而，在農民和獵人反對下，當局撤回了進一步限制槍械的計畫。