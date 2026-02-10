愛沙尼亞情報機構：俄羅斯無意停戰 已設定長期目標

我的頻道

中央社維爾紐斯10日專電
愛沙尼亞對外情報局（Estonian Foreign Intelligence Service）10日發布2026年度報告，評估俄羅斯及其他威權國家對歐洲與國際安全情勢的影響。路透
愛沙尼亞對外情報局（Estonian Foreign Intelligence Service）今天發布2026年度報告，評估俄羅斯及其他威權國家對歐洲與國際安全情勢的影響。

年報重點提到，俄羅斯近期釋出有關和平談判的言論，主要是策略性操作，目的是爭取時間並改善與美國的雙邊關係，而非真正結束對烏克蘭的戰爭。俄方已為烏戰設定長期作戰目標，在戰略目的達成，或條件對其有利之前，並無意停火。

報告分析，俄羅斯正試圖削弱現行國際秩序，透過拉攏所謂的「全球多數」、對前蘇聯空間施壓，以及在非洲擴大外交與安全合作，散播反西方敘事、取得資源並規避制裁。

同時，俄羅斯在部分鄰國的影響行動仍未停止，包括未來可能再次試圖干預摩爾多瓦的國家主權，並預期於2026年對亞美尼亞發動更大規模的影響力行動，以回應其地緣政治利益受損。

在歐洲周邊安全方面，報告指出，俄羅斯近來將波羅的海地區稱為「波羅的海－斯堪地那維亞宏觀區域」（Baltic–Scandinavian macro-region），意在掩飾他們對該區域國家的影響與滲透行動。由於被排除在西方主流政治與文化圈之外，俄羅斯也正建構一套平行體系，透過自設獎項與象徵性活動，試圖淡化其侵略國家的形象。

在國內情勢上，俄羅斯經濟已進入衰退階段，國防產業持續擴張，但以犧牲民生與非軍事部門為代價。情報局警告，隨著戰爭拖延，俄羅斯在2026年面臨經濟與社會不穩定的風險將進一步升高。儘管如此，俄羅斯經濟全面崩潰的可能性仍低。

報告同時指出，克里姆林宮正加強對資訊環境的控制，2026年可能會進一步限縮民眾接觸獨立媒體的空間，並持續透過意識形態宣傳與對年輕世代的思想灌輸，鞏固政權。即將舉行的國家杜馬（國會）選舉，預料將動用比以往更嚴密的壓制與控制手段。

在軍事層面，俄羅斯正推動軍事改革，未來數年內其武裝部隊能力將顯著提升。報告指出，俄羅斯已在各軍種大規模建立無人系統部隊，並自2021年以來將砲彈產量提升超過17倍，顯示即便烏戰仍在進行，俄方已為未來衝突做準備。

報告並將評估範圍擴及其他威權國家，指出北韓透過海外勞工網絡從事間諜活動並為武器計畫籌資；中國與俄羅斯雖互不信任，但皆認為當前地緣政治動盪有利於重塑全球權力結構，合作的整體收益仍高於風險。

情報局也指出，中國推動AI企業深度求索（DeepSeek）的擴散，不僅有助於其產業轉型，也成為向西方輸出宣傳敘事的工具。

愛沙尼亞對外情報局總結指出，儘管俄羅斯短期內無意對北約（NATO）動武，但面對俄國的長期軍事與政治布局，愛沙尼亞與北約必須持續投資防衛能力，確保整體力量平衡始終對民主陣營有利。

