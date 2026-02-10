2025全球清廉印象指數 這國奪冠 新加坡亞太第1

我的頻道

中央社新加坡10日專電
在最新公布的全球清廉印象指數中，新加坡拿下全球第3，僅次於丹麥與芬蘭，成為亞太第一。圖為新加坡國會。中央社
在最新公布的全球清廉印象指數中，新加坡拿下全球第3，僅次於丹麥與芬蘭，成為亞太第一。圖為新加坡國會。中央社

在最新公布的全球清廉印象指數中，新加坡拿下全球第3，僅次於丹麥與芬蘭，成為亞太第一。新加坡貪污調查局指出，此表現得益於「有效執法及秉持警覺而團結的社會」，對貪污採取零容忍態度。

國際透明組織（TI）今天公布2025年全球清廉印象指數（CPI），丹麥奪冠、其次為芬蘭，新加坡位居第3，為連續第2年成為亞太第一。本次全球計有182個國家及地區納入評比，台灣排名第24名。

新加坡貪污調查局（CPIB）在新聞資料中表示，新加坡貪污情況「穩固地在控制範圍內」，公共部門貪污案件數量持續偏低；當局民意調查顯示，「新加坡民眾對國家反貪工作的支持度與信心均很高」。

當局指出，新加坡在2025年全球清廉印象指數表現亮眼，得益於健全法律制度、有效執法，以及秉持警覺而團結的社會，對貪污採取零容忍態度。

在全球清廉印象指數排名中，新加坡除了持續是排名前10唯一的亞洲國家，也是2010年以來第2次超越紐西蘭，成為亞太區最清廉國家。2010年，新加坡、紐西蘭和丹麥並列世界第一。

新加坡官員貪污案罕見，前交通部長易華仁（S. Iswaran）2024年承認在職期間收受禮物遭判刑，當時這起罕見有官員因涉貪受審治罪的事件，旋即成為新加坡與多家國際媒體報導焦點，也讓星國政府防治貪污的作法，再度引發關注。

新加坡貪污調查局是獨立機構，局長直接向總理報告。為了不受政治和權力影響，若總理干涉調查，局長可向總統彙報。凡事證據確鑿，涉案政治人物的政治生命通常凶多吉少。

新加坡自1965年獨立以來，政府針對貪腐事件採取零容忍態度，內閣部長貪污、高級公務員涉案很快會被調查起訴、控上法庭。執政黨人民行動黨（People's Action Party）從政者大多穿著白色上衣出席公開場合，希望讓民眾留下廉潔印象。

