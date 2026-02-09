委內瑞拉反對派人士獲釋後又被帶走 檢方稱他違反規定

委內瑞拉檢察機關發表聲明證實，反對派領袖暨諾貝爾和平獎得主馬查多（左）的盟友瓜尼帕（右），因未「嚴格遵守所規定的義務」，8日獲釋出獄後不久即遭逮捕、軟禁。圖為2025年1月9日在委國首都參加集會。路透

委內瑞拉 檢察機關發表聲明證實，反對派領袖暨諾貝爾和平獎得主馬查多 的盟友瓜尼帕，因未「嚴格遵守所規定的義務」，昨天獲釋出獄後不久即遭逮捕、軟禁。

綜合法新社與路透報導，馬查多（Maria Corina Machado）表示，她的緊密盟友瓜尼帕（Juan Pablo Guanipa）午夜時分在首都卡拉卡斯遭到綁架，距他剛獲釋出獄僅數小時。

馬查多今天凌晨過後不久，在社群平台X發文表示，「有4輛車載著全副武裝、身穿便衣的人前來，強行將他帶走」。

現年61歲、曾任委內瑞拉國民議會副議長的瓜尼帕是委內瑞拉反對派政治人物，去年5月被控策劃恐怖主義相關陰謀，潛藏數月後被捕。

瓜尼帕的兒子拉蒙．瓜尼帕（Ramon Guanipa）在社群媒體 發布影片指出，事發時間接近午夜，這是一場埋伏行動，父親被10名全副武裝、身份不明的人帶走。

檢方則表示，瓜尼帕昨天出獄後，檢方已「請求…撤銷（授予他的）預防性措施」。

檢方宣稱，瓜尼帕未能「嚴格遵守所規定的義務」，因此下令對他實施軟禁，「以維護刑事程序」。至於他原本獲釋的條件，當局暫未說明。

美軍上月突擊逮捕時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，由副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）暫代總統職務。

瓜尼帕出獄後於社群媒體發布多段影片，片中他面對記者及支持者，呼籲釋放其他政治犯，並稱現任政府不具合法性。

他昨天接受法新社採訪時，也呼籲政府尊重2024年總統選舉結果。各界普遍認為反對派候選人龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez Urrutia）贏得當年的選舉。