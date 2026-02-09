東京大雪路滑 中國男開藍寶堅尼撞2警肇逃

日本 東京昨天上午罕見積雪，築地大橋發生追撞事故，警方前往處理時，一輛由中國籍男子駕駛的超跑 「藍寶堅尼 」高速追撞警車，造成2名警官受傷，男子隨後棄副駕受傷女子於不顧，獨自逃離現場，今天遭警方以危險駕駛致傷，以及肇事逃逸逮捕。

每日新聞、日本電視台報導，這起事件發生在8日清晨5時10分左右，41歲的中國籍男子劉長然駕駛一輛藍寶堅尼，追撞停靠路邊的警車，造成2名警官分別頸部與腰部骨折，傷勢嚴重。劉長然把副駕的20多歲女子留在車內，獨自逃離現場。該名女子也腰椎骨折重傷。

事發當時，築地大橋路面積雪，警車正在現場處理約50分鐘前發生的另一起交通事故。藍寶堅尼以幾乎無法控制的高速度接近現場，當時正在下雪，超跑卻依舊使用一般輪胎，沒有換上雪胎。

藍寶堅尼在變換車道時與一輛計程車發生碰撞，又撞上護欄，接著衝向正在處理事故的警車，最終導致8輛汽車捲入事故，包含劉長然在內，7人受到輕重傷。

警方表示，劉長然獨自逃離現場約15小時後，主動前往東京都的警署投案，警方以危險駕駛致傷，以及肇事逃逸將他逮捕。

對於為何逃離現場，劉長然供稱，「受傷痛得受不了」，為了去醫院才離開。據悉他本人肋骨骨折。

警方表示，嫌疑車輛在積雪路面高速行駛、未換雪胎，構成高度危險駕駛，目前正在進一步調查詳細事故經過，以及車輛是否涉及違法改裝。