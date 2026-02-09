面臨艾普斯坦案壓力 施凱爾發言人：首相不會辭職

我的頻道

中央社倫敦9日綜合外電報導
英國首相施凱爾。美聯社

美國已故性犯罪富豪艾普斯坦的案件在英國政壇掀起風波，英國首相施凱爾因相關人事任命爭議而面臨龐大壓力，但他的官方發言人今天強調，首相正「專注於手上的工作」且不會請辭。

法新社報導，施凱爾（Keir Starmer）的唐寧街幕僚長麥斯威尼（Morgan McSweeney）及通訊主管艾藍（Tim Allan）先後請辭後不久，施凱爾的發言人告訴記者，首相正「著手推動影響全國各地的改革工作」。

英國工黨黨魁施凱爾已擔任首相19個月，現在面臨反對黨要求他辭職的聲浪，理由是他明知前上議院議員曼德森（Peter Mandelson）在艾普斯坦（Jeffrey Epstein）2008年因性犯罪被定罪後仍與他保持往來，卻依然任命曼德森出任駐美大使。

外界普遍認為，2024年任命曼德森出使華府的決定，導致施凱爾陷入執政以來最嚴重危機。

現年72歲的曼德森因與艾普斯坦過從甚密，去年已被解除英國駐美大使職務。不過根據美國司法部今年1月30日最新公開文件，他涉嫌在2000年代初期多次收受艾普斯坦的款項。

麥斯威尼昨天已請辭，表示自己為明知曼德森與艾普斯坦的關係，仍作出這項人事建議而負責。

施凱爾日前向艾普斯坦的受害者致歉，也坦言「很後悔」任命曼德森出使，並稱「如果我那時就知道我如今知悉的事情，他絕不可能接近任何政府職務」。

施凱爾 艾普斯坦 司法部

