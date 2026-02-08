我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說

比南極還冷 紐約今日最低溫3°F 部分地區體感-40°F

中媒評論：若高市早苗壓倒性勝出 日本修憲沒阻力

中央社台北8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本首相高市早苗。(歐新社)
日本首相高市早苗。(歐新社)

日本眾議院選舉今天投開票。有中國媒體發表評論表示，此次選舉的看點已不再是高市早苗率領的執政聯盟會不會贏，而是贏多少；一旦執政聯盟的席次超過壓倒性的2/3，加上美國扶持日本抗中，再沒有任何力量阻止日本修憲。

深圳衛視旗下「直新聞」特約評論員劉和平7日發文表示，當前日本國內幾乎所有的民調都顯示，此次日本眾議院選舉的看點，已不再是高市早苗率領的執政聯盟會不會贏，而是贏多少。

劉和平表示，一旦執政聯盟的席次超過2/3，高市早苗既可以徹底擺脫在野黨的制衡，同時在修憲上也可以擺脫國會的障礙。

對於在日本眾議院選舉前，美國總統川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文力挺高市早苗，並提到兩人3月19日將在白宮會晤。劉和平表示，川普此舉是想把介入台海局勢及在亞太地區單挑中國的重任，交給長期以來的「副班長」日本，讓日本這個「副班長」轉正，然後美國可以撤走。

對於美國扶持日本來對付中國，會對日本政局及東亞局勢帶來什麼影響。劉和平表示，二戰結束以來，日本右翼勢力重新恢復一個強大的日本，或讓日本實現所謂「國家正常化」的夢想遲遲無法實現，這源於日本受到「和平憲法」的壓制。而日本修憲所面臨的障礙，一是來自於日本國內的民意，二是來自於日本國會的制衡，第三是來自於美國的強力壓制。

劉和平表示，由於川普有意在全球範圍進行戰略收縮，準備扶持日本取代美國在東亞與中國「對著幹」，當前來自美國的因素已經不再是日本修憲的障礙，而是機會。

假如在此次眾議院大選中執政聯盟獲得2/3以上的絕對多數席位，意味著壓在日本右翼頭上的「三座大山」都不復存在，從此再也沒有任何力量能夠阻止日本修憲。

劉和平表示，至於周邊國家如中國、俄羅斯、北韓與南韓的反對意見，不僅難以對日本的修憲起到相應的阻止作用，反而會被日本極右翼勢力利用，成為修憲的助力。（

日本 高市早苗 眾議院

上一則

伊朗諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪 再遭判刑7年半

延伸閱讀

日眾院選舉反映抗中民意 學者預期台日安全合作更緊密

日眾院選舉反映抗中民意 學者預期台日安全合作更緊密
美財長為高市早苗喝彩：強大日本讓美在亞洲更具實力

美財長為高市早苗喝彩：強大日本讓美在亞洲更具實力
高市早苗站台助威 台灣女婿山口晉重返眾議院

高市早苗站台助威 台灣女婿山口晉重返眾議院
賴清德恭喜高市早苗：期待台日持續攜手面對區域挑戰

賴清德恭喜高市早苗：期待台日持續攜手面對區域挑戰

熱門新聞

英國前王子安德魯2日在居所皇家莊園附近的溫莎大公園騎馬。(路透)

想當艾普斯坦「寵物」？安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

2026-02-03 22:02
日本北陸白川鄉一家民宿老闆娘表示，客人有1成來自中國，整個白川鄉的中國遊客數量近期沒有減少的感覺。圖為白川鄉秋景。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好

2026-01-30 20:29
女主播莎凡娜葛瑟瑞，在Instagram上發布了一段感人的視頻，懇求失蹤的母親回家。（路透）

女主播發視頻懇求綁架者放84歲母親回家…今日5件事

2026-02-05 12:40
加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）稱，政府正努力促成中加合資製造電動汽車，銷往全球。(美聯社)

不怕美國關稅威脅 加拿大官方：中加合資設廠造車銷往全球

2026-02-06 23:17
日本首相兼自民黨（LDP）總裁高市早苗3日在埼玉縣東松山市出席競選活動。(路透)

高市談「台灣有事」日美可能聯合撤僑 日政府：不回應假設性問題

2026-02-03 02:52
日本眾議員大選8日舉行投開票，當天投票截止後，選務人員就開始計票。(路透)

日本大選自民黨大勝 有望取得318席 單獨跨越2/3門檻

2026-02-08 08:32

超人氣

更多 >
房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播
冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷
華女老闆惹怒網紅？遭大規模網路霸凌+死亡威脅

華女老闆惹怒網紅？遭大規模網路霸凌+死亡威脅
美國多地飲用水井爆「化學物質汙染」4000萬人受影響

美國多地飲用水井爆「化學物質汙染」4000萬人受影響
廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物

廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物