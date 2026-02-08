我的頻道

實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動

艾普斯坦醜聞延燒 英相施凱爾幕僚長請辭

質詢「台灣有事」掀風波 日議員岡田克也落選

中央社東京9日專電
三重縣第3選區中道改革聯合候選人岡田克也確定落選。(美聯社)
三重縣第3選區中道改革聯合候選人岡田克也確定落選。(美聯社)

日本8日舉行眾議院選舉投開票，三重縣第3選區中道改革聯合候選人岡田克也確定落選。岡田未進行比例代表重複登記，意味正式失去國會議員身分。

朝日新聞報導，72歲的岡田曾在舊民主黨執政時期擔任副總理與外務大臣。去年11月於眾院預算委員會質詢「台灣有事」時，引出首相高市早苗表示，相關情況「可能構成存亡危機事態」，日本可行使集體自衛權。該答詢被視為牽動中日關係的重要發言，也使岡田在網路上遭到大量批評。

岡田過去在眾院選舉中實力出眾，上一次選舉更拿下東海3縣最高的13萬7953票，但這次受到被稱為「高市旋風」的輿論風向影響，最終無緣第13次當選。

9日凌晨0時過後，岡田現身競選事務所，向支持者致歉表示，「真的非常抱歉。」他分析敗選原因主要有兩點，一是高市帶動的選舉熱潮，使無黨派選民大量流向執政黨；另一則是網路因素，「報導顯示，經常上網的人對我們的支持度非常低，網路上充斥著假訊息與批評聲浪，而我們未能充分因應。」

岡田於公告前夕加入新成立的中道改革聯合，強調此舉是為了實現中道路線與政治改革所做出的重大決斷，並主張「政權輪替才是最大的政治改革」，但未能成功擴大支持基本盤。

談及未來，他表示此次選舉失去許多夥伴，選區中勝出的原立憲民主黨眾議員幾乎為零，失去年輕人才尤其令人遺憾。儘管他不再是國會議員，仍將致力培養年輕世代，為下一次選舉重新整合勢力。

根據日媒，岡田家族與中國關係密切，他的父親是積極在中國展店的流通巨頭永旺集團（AEON）創辦人岡田卓也，哥哥岡田元也擔任集團會長，上個月才辭任。AEON自2008年在北京開設首家AEON Mall起，已拓展至湖北、江蘇、廣東等地共23家，也曾經進軍台灣，但目前已經退出台灣市場。

