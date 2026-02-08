自民黨眾院單獨確保逾300席 1955年創黨來最高紀錄

日本首相高市早苗率領自民黨大勝。(路透)

日本 眾議院選舉8日投開票，朝日新聞報導，開票結果顯示，自由民主黨 單獨席次確定超過300席，不僅超過1986年中曾根康弘政權時期的紀錄，更創下自民黨自1955年創黨以來最高席次。

與此同時，自民黨與日本維新會合計可望取得310席，相當於眾院 席次的2/3，這意味著即使參議院否決法案，眾院仍可以再度表決成立，未來推動政策將更加順暢，也更有利於主導修憲。

本次眾院選舉共競逐465席（單一選區289席、比例代表176席）。選前自民198席、維新會34席，合計232席；選後自民單獨即大幅超越過半數233席，並確定取得能穩定掌控國會運作的「絕對安定多數」261席，可在所有常任委員會掌握委員長並確保委員過半。

日本經濟新聞報導，自民在多數單一選區表現穩健，群馬、靜岡、滋賀、奈良、岡山、鳥取、山口、德島、高知、熊本等地幾乎全面勝出；比例代表席次也有望超過上屆眾院選舉的59席。

自民黨總裁、首相高市早苗的高支持率成為最大助力。她預計在本月召開的特別國會再次獲得指名為首相，成立高市第2次內閣。

另一方面，中道改革聯盟的席次幾乎確定將從選前的167席減半。立憲民主黨出身的中道共同幹事長安住淳，以及小澤一郎、前外相岡田克、前眾議院副議長玄葉光一郎等重量級人物，皆在單一選區落敗。

由於立憲與公明黨的選戰策略，比例代表由公明黨排在名單前段，安住與小澤兩人確定無法透過比例代表復活，岡田則未進行比例代表重複登記。