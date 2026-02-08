我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／女子滑降強森0.04秒險勝 美國摘首金

「世紀血案」導演徐琨華道歉 聲明全文曝光

泰國大選泰自豪黨領先 總理阿努廷料將繼續執政

中央社曼谷8日專電
現任總理阿努廷今晚約9時抵達泰自豪黨總部，受到支持者歡迎。(歐新社)
現任總理阿努廷今晚約9時抵達泰自豪黨總部，受到支持者歡迎。(歐新社)

泰國大選初步結果出爐，現任總理阿努廷領導的泰自豪黨自開票起一路領先。泰媒統計至晚間10時，眾議院500個席次中，泰自豪黨獲198席居首，人民黨得97席。因泰自豪黨未單獨過半，阿努廷須籌組聯合政府，未來合作意向備受矚目。

泰國公共電視台（Thai PBS）報導，截至晚間10時（美東時間上午10時），泰自豪黨（Bhumjaithai Party）贏得最多席次，在眾議院500個席次中，共取得198個席次。

代表該黨總理候選人、現任總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）有望繼續執政。阿努廷今晚約9時抵達泰自豪黨總部，滿臉笑容地與妻子擁抱。他預計稍晚將召開記者會。

根據泰國公共電視台統計，人民黨（People’s Party）位居第二，獲97席次；為泰黨（Pheu Thai Party）位居第三，取得86個席次。目前票數仍持續統計中。

泰自豪黨自開票以來，票數一路領先。不過根據泰媒統計，泰自豪黨席次未單獨過半，因此必須組閣，未來將與哪些政黨合作，備受關注。

選前民調最高的人民黨，票數不如預期。人民黨總理候選人納塔彭（Natthaphong Ruengpanyawut）晚間表示，若泰自豪黨擁有籌組下屆政府主導權，人民將不得不擔任反對黨。

他說：「正如我之前提到的，我們不能投票支持泰自豪黨的總理候選人。」

納塔彭表示：「我們並非擁有最多席次的政黨，因此組成政府的程序應該優先考慮最大黨。」他並強調，必須尊重「擁有最多席次的政黨，應獲得優先組成政府的機會」這項原則。

據泰媒數據，席次位居第三的為泰黨稍早也召開記者會對選民表示感謝，並指出，尊重人民的選擇，允許獲勝政黨組成政府。

該黨指出，獲勝政黨可以自由決定其角色和責任，為泰黨將審視選舉結果，並反思從中汲取的經驗教訓。至於是否加入政府，該黨表示將等待獲勝政黨主動聯繫，再進行考慮。

泰國 眾議院 投票

上一則

日媒：安倍晉三侄子岸信千世篤定連任眾議員

延伸閱讀

泰國大選 政治金童皮塔：盼在台北睡醒迎接真正總理

泰國大選 政治金童皮塔：盼在台北睡醒迎接真正總理
NHK：眾院大選執政聯盟跨2/3門檻 中道黨魁恐換人

NHK：眾院大選執政聯盟跨2/3門檻 中道黨魁恐換人
泰國眾議院大選初步計票 執政黨「泰自豪黨」暫領先

泰國眾議院大選初步計票 執政黨「泰自豪黨」暫領先
泰柬衝突激發民族主義 「鷹派」執政黨泰自豪黨有望保住政權

泰柬衝突激發民族主義 「鷹派」執政黨泰自豪黨有望保住政權

熱門新聞

英國前王子安德魯2日在居所皇家莊園附近的溫莎大公園騎馬。(路透)

想當艾普斯坦「寵物」？安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

2026-02-03 22:02
日本北陸白川鄉一家民宿老闆娘表示，客人有1成來自中國，整個白川鄉的中國遊客數量近期沒有減少的感覺。圖為白川鄉秋景。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好

2026-01-30 20:29
女主播莎凡娜葛瑟瑞，在Instagram上發布了一段感人的視頻，懇求失蹤的母親回家。（路透）

女主播發視頻懇求綁架者放84歲母親回家…今日5件事

2026-02-05 12:40
加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）稱，政府正努力促成中加合資製造電動汽車，銷往全球。(美聯社)

不怕美國關稅威脅 加拿大官方：中加合資設廠造車銷往全球

2026-02-06 23:17
日本首相兼自民黨（LDP）總裁高市早苗3日在埼玉縣東松山市出席競選活動。(路透)

高市談「台灣有事」日美可能聯合撤僑 日政府：不回應假設性問題

2026-02-03 02:52
日本眾議員大選8日舉行投開票，當天投票截止後，選務人員就開始計票。(路透)

日本大選自民黨大勝 有望取得318席 單獨跨越2/3門檻

2026-02-08 08:32

超人氣

更多 >
冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷
冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣
華女老闆惹怒網紅？遭大規模網路霸凌+死亡威脅

華女老闆惹怒網紅？遭大規模網路霸凌+死亡威脅
房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播
美國多地飲用水井爆「化學物質汙染」4000萬人受影響

美國多地飲用水井爆「化學物質汙染」4000萬人受影響