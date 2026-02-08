我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日眾院選舉自民黨大勝 高市個人選區得票率高達85%

風光亮相48小時後…Hims & Hers停售仿製減重藥

日媒：自民黨內「高市獨大」 黨內權力平衡丕變

編譯茅毅／即時報導
日本首相、執政自民黨黨魁高市早苗，大選當天在東京自民黨總部、候選人名單看板前接受本地媒體訪問時，調整耳機以聽清提問。(歐新社)
日本首相、執政自民黨黨魁高市早苗，大選當天在東京自民黨總部、候選人名單看板前接受本地媒體訪問時，調整耳機以聽清提問。(歐新社)

高市早苗領導的自民黨8日在眾議員大選大獲全勝。日本朝日新聞8日報導，該黨將出現「高市一強（高市獨大）」的新政治情勢，其內部的權力平衡也將因此丕變。

去年10月上台的高市藉由這次政治豪賭，讓其政權獲得穩定的政治基礎，她本人的領導力也必將大幅提升，而自民黨內上次有一位領袖獨大的情況，已是兩度拜相、前後執政共約10年的安倍晉三。

日本國會預定18日舉行首相指名選舉，高市毫無懸念會續任首相。除了自民黨內，日本國會也將因她此次大勝出現朝野政黨「一強多弱」的新格局，即自民黨「獨大」，包含和該黨共組執政聯盟的日本維新會，以及「中道改革聯合」、國民民主黨和參政黨等幾個主要在野黨「弱勢」的政治生態。

另，去年10月自民黨總裁（黨魁）選舉時，高市是在黨內大老、前首相麻生太郎領導的黨內派閥「志公會」支持下，才能出乎外界意料擊敗防衛大臣小泉進次郎。選後麻生也被高市投桃報李聘為副總裁，但她在黨公職的人事及政策上，也因此必須顧慮麻生的意見。

不過，在8日勝選後，高市將躋身自民黨內目前最強的「選舉之顏」，不再需要特別顧慮黨內的異議及雜音，不僅麻生，也包含例如前首相岸田文雄及石破茂等黨內的溫和派，而在高市三度挑戰總裁寶座期間，前兩次就分別敗給岸田與石破，石破前年能在總裁選舉第二輪決選逆轉高市的主因之一，也是岸田及其能影響的黨籍議員支持石破。

日本 高市早苗 小泉進次郎

上一則

俄羅斯高階將領遭槍擊 當局稱嫌犯在杜拜落網

延伸閱讀

日眾院選舉自民黨大勝 高市個人選區得票率高達85%

日眾院選舉自民黨大勝 高市個人選區得票率高達85%
日本大選自民黨大勝 高市早苗：內閣人事不會大幅變動

日本大選自民黨大勝 高市早苗：內閣人事不會大幅變動
日本大選自民黨大勝 有望取得318席 單獨跨越2/3門檻

日本大選自民黨大勝 有望取得318席 單獨跨越2/3門檻
日本眾院選舉投票率告急 當地中午前僅7.17%

日本眾院選舉投票率告急 當地中午前僅7.17%

熱門新聞

英國前王子安德魯2日在居所皇家莊園附近的溫莎大公園騎馬。(路透)

想當艾普斯坦「寵物」？安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

2026-02-03 22:02
日本北陸白川鄉一家民宿老闆娘表示，客人有1成來自中國，整個白川鄉的中國遊客數量近期沒有減少的感覺。圖為白川鄉秋景。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好

2026-01-30 20:29
女主播莎凡娜葛瑟瑞，在Instagram上發布了一段感人的視頻，懇求失蹤的母親回家。（路透）

女主播發視頻懇求綁架者放84歲母親回家…今日5件事

2026-02-05 12:40
加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）稱，政府正努力促成中加合資製造電動汽車，銷往全球。(美聯社)

不怕美國關稅威脅 加拿大官方：中加合資設廠造車銷往全球

2026-02-06 23:17
日本首相兼自民黨（LDP）總裁高市早苗3日在埼玉縣東松山市出席競選活動。(路透)

高市談「台灣有事」日美可能聯合撤僑 日政府：不回應假設性問題

2026-02-03 02:52
據挪威國家廣播電台（NRK）報導，王儲妃梅特瑪莉（右）的名字在美國公開的艾普斯坦檔案中出現超過千次，顯示她在2011年至2014年間與艾普斯坦往來頻繁。圖為挪威王儲夫婦去年12月出席諾貝爾和平獎頒獎典禮。（路透）

母子爆雙醜聞 挪威王儲妃牽扯艾普斯坦案、兒被控性侵受審

2026-02-02 21:20

超人氣

更多 >
冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷
冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣
華女老闆惹怒網紅？遭大規模網路霸凌+死亡威脅

華女老闆惹怒網紅？遭大規模網路霸凌+死亡威脅
美國多地飲用水井爆「化學物質汙染」4000萬人受影響

美國多地飲用水井爆「化學物質汙染」4000萬人受影響
房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播