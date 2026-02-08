美特使登上林肯號航母 向伊朗施加軍事威脅

美國伊朗問題首席談判代表威科夫7日登上部署在阿拉伯海的「林肯號」航母。(路透)

美國與伊朗 結束在阿曼舉行的間接談判，並同意未來一周繼續會談之際，美國伊朗問題首席談判代表威科夫與美國總統川普 女婿庫許納 ，於2月7日登上部署在阿拉伯海的「林肯號」航母，顯示美國並未放鬆對伊朗的軍事壓力。

據有線電視新聞網（CNN）引述美國政府高官表示，威科夫與庫許納應中央司令部司令古柏邀請，於7日上午訪問該航母，目的是向駐紮中東的美軍表達感謝。威科夫在社交媒體發文指出，林肯號航母及其打擊群「保障了我們的安全，並踐行了川普總統『以實力求和平』的理念」。

CNN分析，此次訪問提醒外界，儘管美伊今年緊張局勢急劇升級後已重啟談判，但川普政府在中東仍維持大規模軍事部署。林肯號航母於今年1月抵達中東，此前川普以伊朗鎮壓反政府抗議為由，加大對伊朗威脅力度。

威科夫、庫許納與庫珀於6日在阿曼首都馬斯喀特參加美伊間接談判。川普會後表示，談判「非常好」，雙方同意下周初繼續談判，但他強調，一支「龐大的艦隊」正駛向伊朗，即將抵達。這是自去年夏天美以對伊朗發動襲擊以來，雙方首輪談判。會談結束後，美國宣布對伊朗石油及其14艘運油船實施新制裁，顯示持續施加經濟壓力。

代表伊朗參加阿曼談判的伊朗外長阿拉奇8日表示，伊朗不會因美國在波斯灣的軍事部署而畏懼。他稱，希望與美國會談儘快恢復，但重申德黑蘭的紅線，並警告美國勿發動任何攻擊。

另據伊朗塔斯尼姆通訊社7日報導，伊朗武裝部隊總參謀長穆薩維表示，伊朗空軍目前處於「最高戰備狀態」，並與其他軍種充分協調，隨時準備「堅定有力地應對任何形式的威脅或侵略。