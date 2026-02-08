我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日眾院選舉自民黨大勝 高市個人選區得票率高達85%

風光亮相48小時後…Hims & Hers停售仿製減重藥

美特使登上林肯號航母 向伊朗施加軍事威脅

香港中通社8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國伊朗問題首席談判代表威科夫7日登上部署在阿拉伯海的「林肯號」航母。(路透)
美國伊朗問題首席談判代表威科夫7日登上部署在阿拉伯海的「林肯號」航母。(路透)

美國與伊朗結束在阿曼舉行的間接談判，並同意未來一周繼續會談之際，美國伊朗問題首席談判代表威科夫與美國總統川普女婿庫許納，於2月7日登上部署在阿拉伯海的「林肯號」航母，顯示美國並未放鬆對伊朗的軍事壓力。

據有線電視新聞網（CNN）引述美國政府高官表示，威科夫與庫許納應中央司令部司令古柏邀請，於7日上午訪問該航母，目的是向駐紮中東的美軍表達感謝。威科夫在社交媒體發文指出，林肯號航母及其打擊群「保障了我們的安全，並踐行了川普總統『以實力求和平』的理念」。

CNN分析，此次訪問提醒外界，儘管美伊今年緊張局勢急劇升級後已重啟談判，但川普政府在中東仍維持大規模軍事部署。林肯號航母於今年1月抵達中東，此前川普以伊朗鎮壓反政府抗議為由，加大對伊朗威脅力度。

威科夫、庫許納與庫珀於6日在阿曼首都馬斯喀特參加美伊間接談判。川普會後表示，談判「非常好」，雙方同意下周初繼續談判，但他強調，一支「龐大的艦隊」正駛向伊朗，即將抵達。這是自去年夏天美以對伊朗發動襲擊以來，雙方首輪談判。會談結束後，美國宣布對伊朗石油及其14艘運油船實施新制裁，顯示持續施加經濟壓力。

代表伊朗參加阿曼談判的伊朗外長阿拉奇8日表示，伊朗不會因美國在波斯灣的軍事部署而畏懼。他稱，希望與美國會談儘快恢復，但重申德黑蘭的紅線，並警告美國勿發動任何攻擊。

　　另據伊朗塔斯尼姆通訊社7日報導，伊朗武裝部隊總參謀長穆薩維表示，伊朗空軍目前處於「最高戰備狀態」，並與其他軍種充分協調，隨時準備「堅定有力地應對任何形式的威脅或侵略。

伊朗 川普 庫許納

上一則

日眾院選舉自民黨大勝 高市個人選區得票率高達85%

下一則

俄羅斯高階將領遭槍擊 當局稱嫌犯在杜拜落網

延伸閱讀

冬奧／反川普、轟高房價 運動盛會變議題發聲舞台

冬奧／反川普、轟高房價 運動盛會變議題發聲舞台
美擬再對台大筆軍售 傳逾200億美元 北京：川普4月訪中行恐生變

美擬再對台大筆軍售 傳逾200億美元 北京：川普4月訪中行恐生變
「我的朋友」川普會晤宏都拉斯總統 商討經貿投資

「我的朋友」川普會晤宏都拉斯總統 商討經貿投資
新聞眼／台灣應慎防川式變臉 軍購恐再淪美中籌碼

新聞眼／台灣應慎防川式變臉 軍購恐再淪美中籌碼

熱門新聞

英國前王子安德魯2日在居所皇家莊園附近的溫莎大公園騎馬。(路透)

想當艾普斯坦「寵物」？安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

2026-02-03 22:02
日本北陸白川鄉一家民宿老闆娘表示，客人有1成來自中國，整個白川鄉的中國遊客數量近期沒有減少的感覺。圖為白川鄉秋景。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好

2026-01-30 20:29
女主播莎凡娜葛瑟瑞，在Instagram上發布了一段感人的視頻，懇求失蹤的母親回家。（路透）

女主播發視頻懇求綁架者放84歲母親回家…今日5件事

2026-02-05 12:40
加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）稱，政府正努力促成中加合資製造電動汽車，銷往全球。(美聯社)

不怕美國關稅威脅 加拿大官方：中加合資設廠造車銷往全球

2026-02-06 23:17
日本首相兼自民黨（LDP）總裁高市早苗3日在埼玉縣東松山市出席競選活動。(路透)

高市談「台灣有事」日美可能聯合撤僑 日政府：不回應假設性問題

2026-02-03 02:52
據挪威國家廣播電台（NRK）報導，王儲妃梅特瑪莉（右）的名字在美國公開的艾普斯坦檔案中出現超過千次，顯示她在2011年至2014年間與艾普斯坦往來頻繁。圖為挪威王儲夫婦去年12月出席諾貝爾和平獎頒獎典禮。（路透）

母子爆雙醜聞 挪威王儲妃牽扯艾普斯坦案、兒被控性侵受審

2026-02-02 21:20

超人氣

更多 >
冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷
冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣
華女老闆惹怒網紅？遭大規模網路霸凌+死亡威脅

華女老闆惹怒網紅？遭大規模網路霸凌+死亡威脅
美國多地飲用水井爆「化學物質汙染」4000萬人受影響

美國多地飲用水井爆「化學物質汙染」4000萬人受影響
房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播