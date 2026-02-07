挪威年度安全威脅報告控中國 中使館：從未以挪威為目標

我的頻道

記者黃國樑／即時報導
圖為挪威國旗。(路透)
圖為挪威國旗。(路透)

中國駐挪威大使館發言人就挪威2026年國家威脅評估報告發布聲明稱，中國駐挪威大使館注意到挪威警察安全局（PST）、國家情報局（NIS）、國家安全局（NSM）發布的多份年度威脅評估報告，再次基於臆測想像虛構所謂「中國威脅」敘事，充滿陳詞濫調，不值一駁。有關涉華內容與實際情況嚴重不符，同中挪關係發展大勢背道而馳，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。他並稱，中國從未以挪威為「目標」。有關事實清楚，國際社會有目共睹。

挪威情報局、警察安全局和國家安全局昨日聯合發布年度威脅評估報告。報告內容稱，破壞、外國勢力干預和網路攻擊的風險日益增加，尤其來自俄羅斯、中國和伊朗。這些機構也指出，恐怖主義威脅在挪威依然存在，右翼極端主義團體和伊斯蘭主義團體都被認為是持續令人擔憂的問題。

報告中指控，中國構成的情報威脅十分重大，而且會隨著時間的推移而加劇；中國的影響力運作正變得日益突出。中國情報機構還會試圖招募挪威國民以獲取敏感和機密資訊。中國情報機構通常對招募企業人員、軍方人員、研究人員以及在各政府機構和政治組織中擔任要職的人員都感興趣。外交政策界尤其容易受到攻擊。報告並稱，中國利用合法合作和秘密手段取得有關軍事應用技術的知識。

使館發言人稱，中國一貫堅定捍衛聯合國憲章宗旨和原則，維護國際公平正義，尊重各國主權和領土完整，以維護世界和平發展為己任，從不謀求「勢力範圍」，從未以挪威為「目標」。有關事實清楚，國際社會有目共睹。

他說，面對百年變局和霸凌霸道，各國本應攜手合作、共迎挑戰，但遺憾的是，挪個別機構卻頑固堅持錯誤立場，以有色眼鏡看待中國，打著「安全」的旗號蠱惑人心，煽動對立，破壞兩國合作。這種做法罔顧是非，很不專業，損害的是挪自身利益。

發言人稱，分裂對抗沒有出路，同球共濟才是正確選擇。中方奉勸挪威有關機構認清世界大勢和時代潮流，立即停止造謠抹黑，及早改弦更張，多為中挪關係發展輸入正能量。

