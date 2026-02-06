減少對俄依賴 越南傳欲購入法飆風戰機威懾南海對手

法媒快訊周刊報導指出，越南 可能一改對俄羅斯 戰鬥機的依賴，考慮購入法國飆風戰機。這個極具象徵意義的戰略轉變，不僅將多元化越南武器來源、影響國防結盟，也恐重塑區域權力格局並威懾對手，尤其在南海爭議上。

法國媒體快訊周刊（L’Express）4日報導，根據一份機密國防評估報告，越南可能會是法國飆風戰機的下一個客戶。越南軍隊過去向來使用俄羅斯的蘇愷（Sukhoi）系列戰機，但似乎開始尋求供應來源的多元化。

據報導，越南飛行員已低調地駕駛過這架法國戰機製造商達梭（Dassault）出品的戰鬥機。

2018年，作為美國空軍向印太地區部署的一部分，兩架飆風戰機也曾於越南停留。在印度 支那戰爭結束70多年後，這樣的合約對兩國都將具有歷史意義。

評估報告強調，越南重新調整空軍力量並非為了追求名聲，而是出於與艦隊戰備、協同作戰能力和控制南海局勢升溫等的實際戰略需求。

報告認為，飆風不只是武器平台，而是和解、後殖民務實主義，以及印太安全利益匯流的戰略象徵。

總部位於比利時的軍事新聞網站Army Recognition報導分析，「在供應鏈中斷和地緣政治重組削弱了莫斯科支援亞洲各地戰鬥機的可靠性之際，此舉展示了河內為達成戰略自主而做出的努力。」

Army Recognition指出，「這標示著越南的戰略重心從探索性外交轉向了務實的戰力整合評估。河內目前正評估飆風戰機的架次率、座艙設計、感測器整合等能力。」

運輸後勤與國防媒體平台RaillyNews今天也報導，若轉向為真，這不僅將使越南空軍現代化，還可能重塑區域權力格局，因此引發鄰國和全球強權的關注。

「這項可能的舉動也將影響地區局勢... 若越南成功整合飆風戰機，它很可能對地區對手造成威懾作用，尤其是在南海爭議海域上。這一事態發展可能引發區域軍備競賽，促使鄰國重新評估自身的國防採購戰略。」

法國在印太地區擁有海外領土，近年更聚焦印太戰略。此外，法國在國際市場上成功推廣飆風戰機，卡達、印度、印尼都是客戶，在全球戰鬥機市場占據關鍵地位。越南可能的採購可能帶來催化作用，促使其他東南亞國家考慮跟進，增強法國在印太地區的政治影響力。

當然，越南換裝飆風涉及複雜的後勤和技術考量，過程需要大量飛行員與地勤人員訓練、基礎建設和維修能力提升。

RaillyNews指出，購買飆風戰機的決定勢必會影響越南主要依賴俄國的現有國防結盟。採用歐洲技術意味著其軍事戰略多元化，進而重塑外交格局。

「此外，此舉也恐怕會影響區域穩定，依據鄰國反應，可能使局勢穩定，也可能加劇緊張。若越南整合飆風戰機，可能會鼓勵他國現代化改造其機隊，提高整體軍事戰備水準，並重塑區域安全格局。」