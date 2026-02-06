法國駐格陵蘭總領事就職 在美威脅下釋出政治訊號

圖為格陵蘭首都努克。路透

美國總統川普 執意取得格陵蘭 島控制權，與法國等歐洲國家關係緊張。法國駐格陵蘭首府努克總領事普瓦里耶今天正式就職，他說，他的任務是傾聽當地人的想法及促進與法國合作。

法國外交部聲明表示，法國是第一個在格陵蘭開設總領事館的歐盟國家。

普瓦里耶（Jean-Noël Poirier）接受France Inter電台訪問時說：「我來此的明確任務是傾聽格陵蘭人對國家未來的想法。」他的職業生涯有一大部分派駐亞洲，曾任駐越南大使。

格陵蘭島是丹麥 自治領土，但川普近期以美國國家安全為由，重申須取得格陵蘭的控制權。

努克（Nuuk）目前僅有6名法國公民登記在冊，但普瓦里耶說，總領事的工作不限於領務，「我來此也是為了維護法國的利益，促進與法國長期以來的合作。而且當然，也是為了更瞭解這片土地上各領域發生的事」。

法國新聞台（franceinfo）提到，這座總領事館將支援當地數家旅遊公司及法國科學家，也將與格陵蘭在地下礦產資源的地圖繪製方面展開合作。

但普瓦里耶首先須找到辦公室，他目前在格陵蘭島上還沒有完整團隊。他預計稍晚與格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）會面，晚間會見法國僑民。

普瓦里耶表示，法國與格陵蘭早就建立起關係，只是在川普的威脅下進一步強化。

他也證實，法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）將前往格陵蘭，日期待定。巴霍今年1月在RTL電台節目中坦言，在格陵蘭開設總領事館，是要展現強化法國於格陵蘭各層面存在的意願，也是釋出一種「政治訊號」。

費加洛報（Le Figaro）提到，法國駐哥本哈根大使館已鎖定數處地點作為領事館人員未來辦公的地方，但還不知道這支外交團隊規模有多大。普瓦里耶說：「我不能說我們在努克最終會有多少人⋯工作需要多少人，就會安排多少人。」

同樣反對美國控制格陵蘭島的加拿大今天也在努克開設總領事館。

法國迴聲報（Les Echos）報導，格陵蘭大學（University of Greenland）政治學者斯特蘭茲比爾格（Jeppe Strandsbjerg）指出，對格陵蘭外交來說，開設這些領事館是一個「藉由直接關係來練習獨立的機會」。

丹麥國際事務研究所（DIIS）北極議題專家蓋德（Ulrik Pram Gad）強調，開設外交機構相當於告訴川普，「他對格陵蘭和丹麥的侵略性不只攸關格陵蘭和丹麥，也關乎歐洲盟友及加拿大」。