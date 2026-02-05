我的頻道

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報

紐約吃霸王餐台網紅拒出庭 心理鑑定未完成庭訊延期

艾普斯坦案 英國工黨議員示警施凱爾任期進入倒數

中央社倫敦4日綜合外電報導
英國首相施凱爾。美聯社
英國首相施凱爾任命的駐美大使曼德森捲入已故性犯罪富豪艾普斯坦案醜聞，宣布退出工黨並辭去國會上議院議員職務。多名工黨議員示警說，施凱爾的任期正進入倒數計時。

現年72歲的曼德森（Peter Mandelson）去年才因與艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的關係，被解除英國駐美大使職務。根據美國司法部1月30日最新公開文件，他涉嫌在2000年代初期多次收受艾普斯坦的款項。

隨著新公布文件揭露曼德森與已故性犯罪富豪艾普斯坦關係密切，施凱爾（Keir Starmer）面臨的壓力日增，對自己先前任命曼德森擔任駐美大使感到後悔。

英國衛報（The Guardian）報導，政府在國會下議院質詢中幾乎面臨潰敗，直到工黨議員希利爾（Meg Hillier）和芮納（Angela Rayner）提出一項中途修正案，要求強制公開當局任命曼德森為駐美大使的過程，以及他與艾普斯坦彼此之間關係的詳細資料。

數名議員表示，警方對曼德森展開調查，可能導致這些文件最後延後公布，一旦公布可能使首相的領導權面臨挑戰。

議員指出，施凱爾在首相質詢環節坦承自己任命曼德森前就知道他與艾普斯坦的交情。

一名曾經與施凱爾關係密切的議員表示，「你可以感覺到當時氣氛變得很沉重」。唐寧街之後出面表示，首相僅知道外界已公開的資訊。

另一名後排議員指出：「這個說法站不住腳。他們明知彼得（指曼德森）和艾普斯坦的關係，卻還是讓他出任這個職位。」他補充說，這比當年迫使前首相強生（Boris Johnson）下台的「派對門」醜聞更嚴重，「在施凱爾坦誠的那一刻，一切就結束了。」

一名工黨後排議員認為：「首相（任期）目前暫時安全。」另一名曾任部長職的議員說：「我們本來就是不會做出那種事的人。是時候重新開始了，越快越好。」

若干議員還說，曾與曼德森關係密切的首相幕僚長麥斯威尼（Morgan McSweeney）該為這次失誤負責並辭職。一名議員認為政府已無法掌控局面」，也有議員表示，「天知道接下來還會爆出什麼，可能會有許多人被迫辭職」。

