美俄核武最後約束失效 引發新軍備競賽疑慮

中央社莫斯科5日綜合外電報導
圖為2010年由時任美國總統歐巴馬（左）與時任俄羅斯總統麥維德夫（Dmitry Medvedev，右）在布拉格簽署「新戰略武器裁減條約」。路透
圖為2010年由時任美國總統歐巴馬（左）與時任俄羅斯總統麥維德夫（Dmitry Medvedev，右）在布拉格簽署「新戰略武器裁減條約」。路透

俄羅斯與美國間僅存的最後一個關於限制核武器的條約今天到期失效，這是半個多世紀以來首次出現兩大核武庫不受限制的局面。

美聯社報導，「新戰略武器裁減條約」（New START）的終止恐為令許多人憂心的無約束核軍備競賽創造條件。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）去年曾表示，若美國也照辦，俄方願意再遵守條約的限制一年，但美國總統川普對於是否展延條約遲未表態。他曾表示希望中國參與其中，但北京已經明確拒絕。

克里姆林宮顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）表示，普亭昨天與中國國家主席習近平討論條約到期的相關議題，並指出華府對於展延提議迄無回應。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天表示，莫斯科對於條約到期「持負面看法」，並對此表示遺憾。

俄羅斯外交部昨晚發布聲明指出，「在當前情勢下，我們認為新戰略武器裁減條約的締約方已不再受包括核心條款在內的條約內容任何義務或對等聲明的約束，並且原則上可以自由選擇後續行動」。

新戰略武器裁減條約於2010年由時任美國總統歐巴馬與時任俄羅斯總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）簽署，規定各自部署、可隨時使用的核彈頭不得超過1550枚，飛彈、轟炸機與潛艦等載具總數上限為700。條約原定2021年到期，後來延長5年。

普亭2023年2月宣布莫斯科暫停履行條約。不過克宮強調未完全退出條約，承諾繼續遵守核武數量上限。

普亭去年9月提議雙方可再遵守條約一年，爭取協商新協議的時間，並表示條約到期將造成局勢不穩，可能助長核武擴散。

新戰略武器裁減條約是美俄在經歷長期軍備競賽、多輪談判和一系列裁軍協議之後最新的軍控協議，其餘條約也已經終止。

川普曾表示支持繼續對核武設限，但希望中國參與潛在的新條約。

他上個月告訴「紐約時報」（The New York Times）：「我確實強烈認為，如果我們要這樣做，我認為中國應該參與延長協議。中國應該是協議的一部分。」

北京則不願接受針對其規模較小但持續增長核武庫施加限制，並敦促美國儘速恢復與俄羅斯展開核武談判。

中國外交部發言人林劍今天在例行記者會中指出：「中國的核力量與美俄完全不在一個量級，現階段不會參加核裁軍談判。」

