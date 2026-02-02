巴基斯坦部隊數波突襲 2天內擊斃177俾路支武裝分子

我的頻道

中央社巴基斯坦奎達2日綜合外電報導
巴基斯坦官員今天表示，安全部隊在與阿富汗接壤的西南部地區發動數波漏夜突襲，擊斃約24名武裝分子。2天內，遭擊斃武裝分子人數累計達177人，創數十年來最高紀錄。

美聯社報導，巴基斯坦西南部先前爆發一系列協同攻擊事件，造成至少33人死亡，受害者多為平民。

自1月31日凌晨起，在軍方支援下，警方針對俾路支解放軍（Baloch Liberation Army）展開突襲。此前，近200名武裝分子兵分多路，針對該省的警察局、民宅及安全設施發動「協同」自殺炸彈襲擊與槍擊。

分析人士指出，過去2天內武裝分子死亡人數，為數十年來最高。

俾路支解放軍宣稱發動的週末襲擊案，共造成至少18名平民與15名安全部隊人員喪生，引發巴基斯坦各界嚴厲譴責。包含入獄的前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）所屬政黨在內，政壇領袖一致發聲討伐暴力。

巴基斯坦內政部長納克維（Mohsin Naqvi）今天發表聲明，讚揚安全部隊再度擊斃22名叛亂分子。他稱遭擊斃者為「印度資助的恐怖分子」，但未提供具體證據；新德里當局對此則未立即回應。

巴基斯坦 解放軍 阿富汗

