日本眾院選自民黨情勢看好 新搭檔維新會情緒複雜

中央社東京2日專電
日本首相兼執政黨自民黨黨魁高市早苗（中）、維新會共同代表藤田文武（右）及維新會代表吉村洋文（左），出席東京舉行的2月8日提前大選首日競選活動。歐新社
日本首相兼執政黨自民黨黨魁高市早苗（中）、維新會共同代表藤田文武（右）及維新會代表吉村洋文（左），出席東京舉行的2月8日提前大選首日競選活動。歐新社

日本眾院大選近期多項民調顯示，自民黨情勢看好，有望取得單獨過半，甚至獲得「雪崩式」大勝。看在聯合執政的日本維新會眼中，一方面當然感到歡喜，另一方面也憂心自身在聯合政權內的影響力恐將下滑，情緒相當複雜。

朝日新聞、產經新聞等多家最新民調都顯示，自民黨選情持續走強，有望單獨大幅過半，執政陣營席次合計甚至可能突破300席。不過民調顯示，增加的席次幾乎都在自民黨，維新會可能連守住選舉公告前的席次都難。

東洋經濟報導，自民黨內部人士指出，如果自民黨成功拿下單獨過半，實現首相、自民黨總裁高市早苗追求的目標，「將不再需要全盤接受維新會的各項要求」；此外，除了維新會之外，透過與國民民主黨、參政黨合作，也可以形成實質上「自、維、國、參」聯合陣線，確立穩固的執政基礎。

報導分析，自民黨與長年執政夥伴公明黨分手後，在維新會協助下成立高市政權；成為執政聯盟一員後，維新會主張的多項改革政策也開始推進，但背後原因是「與維新組成聯盟，自民黨才能在眾院過半，因此不得不接受維新的要求」。

如果在眾院選舉中，自民黨取得單獨過半，維新會高層憂心「即使沒有維新，（自民黨）也能進行政權運作，維新在執政聯盟中的立場會變得很微妙」。

維新會代表吉村洋文近來在街頭演說時，同樣坦言不安。他表示「如果只有自民黨的議員增加，自民黨內部就會有更多人認為『不用改革也行吧』，反而會讓聯合執政協議中的改革內容停滯不前」，呼籲選民支持維新會。

另一方面，維新會共同代表藤田文武則對「自民大勝」持正面看法。

他表示，「（各項民調）都說自民黨會大勝，我們很歡迎。即使高市提出新政策，自民黨內也有將近一半是她的敵人，像是削減議員名額，幾乎所有議員都反對。自民黨裡面有很多『創造反對理由的天才』，而高市正嘗試突破這一切，最支持她的正是維新會。」他認為，自民黨大勝反而可能成為推動改革的契機。

對於「自民黨單獨過半」的預測，維新黨內部反應複雜。該黨創始人、前大阪市長橋下徹，以及前大阪府知事松井一郎等多名資深人士一致認為，「維新黨主張的激進改革，本來就被多數自民黨議員反對，一旦自民黨恢復單獨過半，高市首相原本重視維新會的立場勢必會發生變化。」

事實上，被視為高市政權下、自民黨內部最高實力者的副總裁麻生太郎，早已公開表示「與其依賴維新，不如加強與國民民主黨的合作」，並在檯面下持續與國民民主黨代表玉木雄一郎等人接觸。

麻生派幹部透露，這麼做的背後考量是，「維新會本質上畢竟是『大阪的地方型政黨』，難以在全國扎根；相較下，國民民主黨在政策路線上與自民黨的共同點較多，如果能合作，甚至有可能在參議院也取得多數。」

在這樣的情勢下，維新會的存在感受到嚴峻考驗。此外，配合眾議院大選，大阪府知事、大阪市長同樣選在2月8日投開票。

投入知事重選的吉村洋文、市長重選的維新會副代表橫山英幸，都將此次選舉視為重新挑戰維新會軸心政策「大阪都構想」的民意。然而，由於主要政黨都沒有推出候選人，即使兩人順利連任，「大阪都構想」是否能實際推進，外界仍普遍持保留態度。

民調 民主黨 眾院

