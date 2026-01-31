伊朗警告美國以色列勿輕舉妄動 稱部隊高度戒備

我的頻道

中央社德黑蘭31日綜合外電報導
伊朗陸軍司令哈塔米。(路透)
伊朗陸軍司令哈塔米。(路透)

伊朗陸軍司令哈塔米（Amir Hatami）今天警告美國與以色列切勿對伊朗發動攻擊，並表示在美方大量增兵波斯灣後，伊朗武裝部隊已進入高度戒備。

法新社報導，根據國營的伊朗通訊社（IRNA）報導，哈塔米表示：「若敵人一旦犯錯，毫無疑問將危及自身安全、地區安全以及猶太復國主義政權（以色列）的安全。」他並強調，伊朗軍方已「全面進入防禦與軍事備戰狀態」。

華府已派遣以林肯號（USS Abraham Lincoln）航空母艦為首的海軍打擊群進駐中東。在伊朗當局對連續兩週的反政府抗議進行致命鎮壓後，川普威脅美方可能軍事介入。

相關部署引發外界憂心美國和伊朗可能發生直接衝突。伊朗警告，一旦遭受攻擊，將以飛彈反擊美軍基地、軍艦及尤其是以色列的盟友。

美國總統川普日前說，他預計伊朗會尋求談判達成協議，而非面對美國軍事行動。不過，伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，伊朗已準備好與美國恢復核子談判，但強調川普政府須先停止軍事攻擊威脅，伊朗也拒絕把飛彈與防禦系統列入談判議題。

美國2025年6月曾在短暫參與以色列與區域對手為期12天戰爭時，對伊朗重要核設施發動攻擊。

以色列也對伊朗各地軍事據點發動攻擊，並且擊斃多名高級軍官與頂尖核子科學家。

但哈塔米今天說，伊朗的核子技術「即使本國科學家和子弟為此犧牲，也無法被消除」。

伊朗 以色列 川普

