伊朗港市民宅爆炸女童喪生 官方指瓦斯外洩釀禍

中央社德黑蘭31日綜合外電報導
伊朗南部港市阿巴斯一棟住宅大樓爆炸。(美聯社)
伊朗南部港市阿巴斯一棟住宅大樓爆炸。(美聯社)

伊朗南部港市阿巴斯（Bandar Abbas）一棟住宅大樓今天傳出爆炸，當地消防首長表示，事故起因是瓦斯外洩。地方危機管理負責人表示事故造成1名女童喪生。

法新社援引伊朗國營電視台報導指出，爆炸發生在該市莫蘭大道（Moallem Boulevard）一帶，一棟8層樓住宅大樓遭波及，「兩個樓層、數輛車輛及多間商店遭到毀損」。

消防首長賴亞蓋特（Mohammad Amin Lyaghat）受訪時表示：「阿巴斯這起大樓事故的初步原因是瓦斯外洩並積聚，導致爆炸。這是目前的初步判斷。」

伊朗其他地區今天也傳出零星事件，但媒體旋即否認與攻擊或蓄意破壞有關。隨著美國總統川普（Donald Trump）升高對伊朗發動軍事打擊的威脅，當地局勢高度緊張。

阿巴斯所在的霍爾木茲甘省（Hormozgan）危機管理部門負責人哈山查德（Mehrdad Hassanzadeh）向梅爾通訊社（Mehr）表示：「很遺憾，一名4歲女童不幸喪生，另有14人送醫治療。」

社群媒體流傳的照片顯示，建築部分外牆被炸毀。

這起事故發生之際，美國正加強這個區域的海軍部署，包括航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）。

網路出現各種臆測之後，法斯通訊社（Fars）報導，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）發表聲明，否認其轄下海軍在該省的建築遭到鎖定。

塔斯尼姆通訊社（Tasnim）今天也駁斥關於伊斯蘭革命衛隊海軍指揮官湯西里（Alireza Tangsiri）遇刺的傳言。

此外，在伊朗西南部省分胡齊斯坦（Khuzestan），城鎮阿瓦茲（Ahvaz）今天同樣發生瓦斯爆炸事件，造成4人罹難。

而在首都德黑蘭（Tehran）近郊的帕蘭德（Parand），國營電視台報導，當地出現的煙霧「與安全事件無關，而是因蘆葦地發生小型火災所致」。

