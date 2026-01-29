寒流續襲 日本多地恐現警報級大雪

我的頻道

中央社東京29日專電
日本氣象協會表示，29日晚起日本上空將有大量冷空氣流入，降雪範圍明顯擴大。圖為26日在福井市，一名行人走過積雪的公告欄。路透
日本氣象協會表示，29日晚起日本上空將有大量冷空氣流入，降雪範圍明顯擴大。圖為26日在福井市，一名行人走過積雪的公告欄。路透

日本氣象協會表示，今晚起日本上空將有大量冷空氣流入，降雪範圍明顯擴大。日本海側因長時間受寒流侵襲，部分地區已出現破紀錄大雪，預計明天仍可能出現警報級降雪；積雪持續增加，民眾外出時須提高警戒。

預報指出，日本附近至明天將維持典型冬季型氣壓配置，日本海側從東北、北陸一路延伸至近畿地區，降雪明顯增強。特別是北陸地區，受「日本海極地氣團輻合帶」（JPCZ）影響，短時間內可能積雪暴增，恐對交通造成重大衝擊。

預估從今天傍晚6時至明天傍晚6時的24小時降雪量，東北地區最多可達50公分，北陸地區上看70公分，近畿地區約50公分，東海地區也可能累積40公分積雪。氣象協會提醒，即使是平時降雪不多的太平洋側地區，也不能掉以輕心。

至於關東甲信地方的24小時預估降雪量，關東地方北部山區可能積雪25公分、北部平地2公分，箱根至多摩地區及秩父地區5公分、關東南部平地（含東京23區）可能出現1公分積雪。

關東與東海地區今晚至明天清晨也有機會降雪。關東平地地區可能短暫降雪，東京都23區局部地區可能出現薄積雪，東海地區則可能在夜間降雪轉強，連平地地區也可能出現積雪。民眾出行須留意路面結冰，提早出門、放慢車速。

針對短時間強降雪，日本專家提醒3大風險。首先，由於道路除雪作業恐難以及時因應，國道與高速公路等交通要道可能嚴重塞車，甚至車輛長時間受困。如果需要在雪地駕駛，應備妥鏟子、防寒衣物及毛毯等應急用品。

其次，屋頂積雪過多時，可能因為重量一次性滑落，民眾在屋簷下作業或行走時務必提高警覺。第3，路旁水溝被積雪堵塞，恐排水不良，造成道路積水，尤其多雪地區使用融雪設備時，更需留意路面狀況。

另外，鐵路與大眾運輸班次可能大幅異動，相關單位不排除提前實施「計畫性停駛」。專家提醒，在大雪來臨前後，民眾務必隨時掌握最新氣象與交通資訊，確保行程與人身安全。

日本 海地

