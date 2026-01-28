我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「紐約財政缺口嚴重」 曼達尼將加稅富人

被母從猶他州綁架4名孩童 在歐洲一所孤兒院尋獲

哈瑪斯襲以色列南部逾兩年 以為最後加薩人質舉行葬禮

中央社以色列邁塔爾28日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）28日參加吉維利（Ran Gvili）的葬禮。歐新社
以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）28日參加吉維利（Ran Gvili）的葬禮。歐新社

數百名含著淚水的哀悼者擠滿以色列南部一座體育場，參加吉維利（Ran Gvili）的葬禮。吉維利是最後一位加薩人質，他的安葬象徵2023年哈瑪斯（Hamas）攻擊事件爆發後，這段全國痛苦時期的結束。

法新社報導，以色列軍方26日將吉維利的遺體帶回國內。吉維利當時陣亡，遺體在10月7日遭哈瑪斯武裝分子帶進加薩，這起攻擊引發持續兩年多的災難性戰爭。

吉維利的遺像掛在邁塔爾（Meitar）鎮體育場內，這裡是這位年僅24歲警員的家鄉，也是他最後安息之地。

在肅穆的人群前，包括哭泣的家屬、總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）與總統赫佐格（Isaac Herzog），吉維利的靈柩覆蓋著以色列國旗。

吉維利的母親說，「我一直希望你能自己走回家，是這股希望讓我有力量支撐下去」，並表示吉維利是「第一個離開、最後一個回來的人」。

「兩年又四個月來，我們不斷談論著你，你也成為全國人民共同的孩子。」

「你永遠與我同在。」

吉維利是警方特別巡邏隊雅薩姆（Yassam）成員，當時因準備接受肩部手術而請病假，但在哈瑪斯攻擊以色列南部時，仍立刻取槍趕往現場。

當天共有251名人質被武裝分子擄走，吉維利是最後一位遺體仍被扣押在巴勒斯坦領土加薩的以色列人。

以色列 加薩 哈瑪斯

上一則

日本東大3個月內2醫學教授涉收賄被捕 校長公開道歉

下一則

北海道大雪 導遊苦笑揭塞車困境：開快3小時還能連到飯店Wi-Fi

延伸閱讀

美特使訪以色列 聚焦加薩重建與人質返還

美特使訪以色列 聚焦加薩重建與人質返還
世界和平 不仰賴個人意志建立

世界和平 不仰賴個人意志建立
解析川普的和平理事會：一次看懂權力設計、資金門檻與成員爭議

解析川普的和平理事會：一次看懂權力設計、資金門檻與成員爭議
川普宣告和平理事會成立 加薩計畫邁入新階段

川普宣告和平理事會成立 加薩計畫邁入新階段

熱門新聞

阿南特檔案照。（路透）

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

2026-01-24 15:12
加拿大入冬嚴寒，一名房客沒開暖氣，水管爆裂漏水造成家中結冰。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

省暖氣費反釀災 魁北克房客關暖氣出國公寓變「冰宮」

2026-01-21 18:11
阿聯酋航空是正在使用或洽談安裝星鏈的航空公司之一。（路透）

全球2,500架飛機已有星鏈網路 東亞僅「這家航空公司」安裝

2026-01-22 04:22
北韓領導人金正恩親自出席位於咸鏡北道鏡城郡的「溫堡勞動人民休養所」度假村竣工典禮，高度肯定整修成果。(路透)

金正恩視察女湯「表情藏不住」畫面曝光挨酸：怪到不行

2026-01-22 14:51
川普總統22日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）年會。(美聯社)

川普格陵蘭威脅急轉彎 歐盟學到教訓「再也沒人會信他」

2026-01-22 20:17
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（美聯社）

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

2026-01-23 09:57

超人氣

更多 >
先刷牙還是先用牙線？牙醫：做對順序更有效護牙

先刷牙還是先用牙線？牙醫：做對順序更有效護牙
Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？

Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？
UPS加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點

UPS加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點
0.49元買名牌鞋？Ross清倉降價 需留意這標籤

0.49元買名牌鞋？Ross清倉降價 需留意這標籤
天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品