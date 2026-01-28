自肅訪日後中國團客驟減 日本觀光地私下鬆口氣

我的頻道

中央社東京28日專電
圖為京都清水寺前遊客如織。(路透)
圖為京都清水寺前遊客如織。(路透)

日本首相高市早苗發表「台灣有事」答詢後，中國要求公民避免赴日旅遊，並於26日再次提醒農曆春節不建議訪日。外界原先認為日本旅遊景點恐受重創，但部分觀光地近來卻流傳「多虧中國自肅，團客幾乎沒了」，似乎頗感慶幸。

「週刊新潮」報導，去年11月，中國政府要求本國公民避免赴日旅遊。由於日本經濟政策高度依賴入境旅遊，當時媒體大肆宣傳恐將帶來毀滅性打擊。根據日本政府觀光局發表資訊，去年12月訪日的中國旅客較前年同期減少45%。團體遊客大幅減少，似乎是不爭的事實。

不過，京都祇園町南側地區協議會幹事太田磯一，卻語氣雀躍地表示，「多虧了這次的自肅，中國團客的身影幾乎完全消失了。」

他會這麼說，實在是因為比起觀光收益，部分中國團客的行為簡直是京都人的噩夢。

太田表示，「自由行的（中國）客人應該還是有來，但他們不會做壞事。像以前那樣隨地丟煙蒂的情況沒有了，白牌車變少了，也沒有人在車道中央一邊喧鬧一邊拍照，追著舞妓想偷拍的人也不見了。」

他表示，「中國團客本來就不太花錢，只會帶給人麻煩。當地居民都說，『一直這樣下去就好了』。」

東京淺草的飯店業者也有類似心聲。一家飯店經理表示，「以前大約有3成是中國客人，現在只剩1成左右，甚至不到。為了增加其他國家的客源，我們把原本1萬日圓的房價，調降至8000、9000日圓，整體營收確實略微下滑。不過說實話，中國客人減少，並沒有讓人覺得遺憾。」

他說，原因是「退房後的房間實在太髒」。「地板上放著還裝著湯汁的泡麵碗、空購物袋和紙箱散落一地，房間備品也常被拿走。洗髮精、筆記本、鞋拔或杯子這類還算便宜，但吹風機也經常消失。等聯絡上時，人早就回國了，只能自認倒楣。」

另一方面，也有觀光地根本感受不到變化。熱門景點白川鄉一家民宿的老闆表示，「民宿大約有1成是中國客人，整個白川鄉也沒什麼中國人變少的感覺，外帶店門口依舊大排長龍。」

以「白金青池」與枯立落葉松聞名的北海道美瑛町，似乎也是一切如常。然而，中國遊客在這裡依舊放肆。

當地農家一名男性透露，「很受歡迎的『聖誕樹之木』距離最近車站有2、3公里，附近也沒有計程車，所以中國遊客就拖著行李箱，喀拉喀拉地走過去。地面結冰，走起來很花時間，他們常常中途就會『憋不住』。」

他透露，從車站到那棵網紅樹的路上，「零零星星可以看到『解放的痕跡』。還有農家說，去自家倉庫時，撞見陌生的中國人在裡面上廁所。」

報導指出，綜合日本各地觀光情況，中國要求公民避免赴日後，整體而言變化不大，或是即使稍受影響，也已經進行業務重整，擺脫依賴單一國家客源。

札幌飯店旅館協同組合理事長安藤雅信表示，「疫情期間，中國觀光客沒辦法來日本，就讓我們受過教訓。如今，多數宿泊設施與觀光業型態，都在避免單一國家或地區客源，努力分散風險。」

